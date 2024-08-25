- Филиппи вводит строгие штрафы за преступления, связанные с каннабисом

Министр здравоохранения Нижней Саксонии Эндрю Филлипс готовится представить перечень штрафов за нарушения Закона о каннабисе. "У нас уже есть список штрафов, он сейчас на стадии согласования", - сказал Филлипс агентству "Дойче Прессе-Агентур" в Ганновере. "Я ожидаю значительных штрафов".

Местные власти и полиция имеют право налагать соответствующие штрафы уже некоторое время, как сообщил представитель правительства несколько недель назад. Для борьбы с частыми нарушениями имеет смысл наличие каталога штрафов. Парламентский секретарь фракции ХДС в ландтаге Каролина Герман выступала за штрафы в размере нескольких тысяч евро.

В других федеральных землях уже существуют каталоги штрафов с фиксированными штрафами за курение марихуаны возле школ, детских садов или игровых площадок. Штрафы также могут быть наложены за потребление каннабиса в пешеходных зонах в определенное время или за ношение более 25 граммов в общественных местах. Закон о каннабисе, вызывающий споры, вступил в силу 1 апреля.

Филлипс: спрос на консультирование растет

Через пять месяцев после частичной легализации нет четкой картины профилактики наркомании, признал Филлипс. Однако спрос на консультирование вырос по сравнению с прошлыми годами. Министерство здравоохранения зарегистрировало 3365 профилактических мероприятий в прошлом году, 44% из которых были посвящены каннабису. "А мы ожидаем еще большего роста в этом году".

Министр обеспокоен подростками в возрасте от 15 до 17 лет, официально запрещенными к употреблению каннабиса. Проблема в том, что они часто общаются с 18-летними друзьями, которым разрешено его потреблять. "Как контролировать, кто курит в комнате?" - вопрошает Филлипс. В этом возрасте мозг еще активно развивается. Риск психоза или шизофрении от потребления каннабиса соответственно высок. "Я бы хотел сделать больше профилактики, но вопрос в том, как мы найдем на это финансирование".

В контексте двух предложений, содержащих слова "здоровье и безопасность", следующие:

"Обеспечение здоровья и безопасности является важным аспектом при реализации штрафов за нарушения Закона о каннабисе, так как последствия злоупотребления наркотиками могут иметь значительные последствия для благополучия individuals".

"Для продвижения здоровья и безопасности Министерство здравоохранения также сосредоточено на профилактических мерах по борьбе с наркоманией, особенно среди подростков, так как их мозг все еще развивается и риск психоза или шизофрении от потребления каннабиса выше в этом возрасте".

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