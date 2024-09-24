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Филадельфийские Филиппины завоевали свой первый чемпионат Национальной лиги Востока с 2011 года после победы 6-2 над Чикагскими Малышками.

В результате establishment чемпионов NL Востока в 2011 году с невероятным⑤ подряд команда Филадельфии Филlys, вероятно, надеялась, что не придется выдерживать длительную засуху, прежде чем они смогут подписать victory их следующий большая victoire дивизиона.

 and  Mark Rodriguez
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Филадельфия Филлис празднуют победу в дивизионе Восток Национальной лиги.
Филадельфия Филлис празднуют победу в дивизионе Восток Национальной лиги.

Филадельфийские Филиппины завоевали свой первый чемпионат Национальной лиги Востока с 2011 года после победы 6-2 над Чикагскими Малышками.

В понедельник вечером, Филлис завоевали свой первый титул чемпиона NL East за 13 лет, победив «Чикагских кэббиз» со счетом 6:2 на «Бэнк-парк».

В течение последнего десятилетия титул чемпиона дивизиона удерживали «Атланта Брэйвз», которые выиграли последние шесть титулов, но в этом сезоне они столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны Филлис. «Филс» вырвались вперед 3 мая и с тех пор не сбавляют оборотов.

В этом году только «Лос-Анджелес Доджерс» (93-63) могут похвастаться лучшим рекордом в Главной лиге бейсбола.

Двукратный MVP Национальной лиги Брайс Харпер поделился своими мыслями с NBC Sports Philadelphia, крича из шумной раздевалки: «Это то, за что мы боролись весь год. Мы сражались против жесткой конкуренции в этом дивизионе, полном звездных команд и игроков. Выиграть дивизион в бейсболе непросто. Это требует много упорства, особенно когда ты в хорошей форме с начала до конца сезона».

Теперь главной целью Филлис будет завоевать преимущество в первом раунде, что может произойти, если они выиграют два из оставшихся пяти матчей или если «Миллуоки Брюэрс» потерпят два поражения в шести матчах.

Филлис в третий раз подряд отправляются в плей-офф, надеясь превзойти свой результат 2022 года, когда они проиграли серию Мировой серии «Хьюстон Астрос» со счетом 4:2.

Франшиза выигрывала Мировую серию дважды: в 1980 и 2008 годах.

Кайл Шварбер, выступавший в качестве бьющего, поделился своими мыслями, как сообщает MLB.com: «Мы - опытная команда с большими амбициями. Мы прошли через множество ситуаций в течение регулярного сезона и плей-офф. Нас не застанет врасплох ничто. Просто нужно играть в свою игру и реагировать на все, что придет».

Шварбер сыграл важную роль в празднике по случаю чемпионства в понедельник, ударив по единственному хоум-рану в третьем иннинге, а затем ДжТ Рэймуто ударил по двухрановому хоум-рану во втором. Это был 100-й RBI Шварбера в сезоне - первый раз, когда игрок «Филлис» добирался до этой отметки в двух сезонах подряд со времен Райана Ховарда, который добирался до этой отметки в шести сезонах подряд с 2006 по 2011 год.

Сингл Ника Кастелланоса в третьем иннинге принес на дом Трею Тёрнеру, увеличив преимущество до 4:0. Ошибка в поле Луиса Ва́скеса в пятом иннинге позволила Брайсу Харперу пересечь домашнюю площадку.

Шварбер заработал аут в двойной игре в шестом иннинге, но все же принес последний ранер, закончив счет для «Филс». «Кубки» набрали два очка в седьмом, но «Филлис» не позволили им совершить comeback. Кастелланос поймал летящий мяч с биты Майкла Буша в девятом, зафиксировав последний аут и начав празднование.

Победа «Филлис» над «Чикагскими кэббиз» в бейсболе стала важной вехой в их спортивном пути, так как они завоевали свой первый титул чемпиона NL East за 13 лет. Кроме того, страсть и упорство команды в спорте были очевидны в течение всего сезона, когда они сталкивались с жесткой конкуренцией, но сохраняли свой импульс.

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