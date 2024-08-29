Фигуры, связанные с теннисом, окружающие Зверева, наводнены ненавистью и смертельными намерениями.

В интернете травят теннисистов, в том числе и француженку, которая делится своими историями и получает поддержку. Даже немецкий номер один стал мишенью. Так что же можно сделать, чтобы эффективно бороться с этой проблемой?

Для Александра Зверева есть только один способ выдержать интернет-хамство: "Проигнорировать". Проблема снова всплыла в теннисе после того, как француженка Каролин Гарсия опубликовала в соцсетях оскорбительные комментарии в свой адрес во время US Open. Немецкий номер один также рассказал о серьезных оскорблениях в соцсетях во время турнира Большого шлема в Нью-Йорке. "Посмотрите мой Инстаграм, посмотрите, сколько мне пишут, сколько они желают смерти моей матери или мне", - сказал Зверев. "Идиоты есть везде".

Гарсия рассказала, что получает сотни оскорбительных сообщений, в том числе угрозы смерти в адрес ее матери. Несмотря на боль, она в 30 лет уже научилась защищаться. "Но это все равно не приемлемо. Меня волнует, как молодые, перспективные игроки справляются с этим", - написала она.

"Убивает удовольствие"

Молодая звезда Юле Нимейер столкнулась с подобным опытом на раннем этапе своей карьеры. Теперь она строго ограничивает комментарии под своими постами в Инстаграме. "Мне это очень жаль, потому что это убивает удовольствие", - сказала уроженка Дортмунда после своей победы во втором раунде US Open, комментируя встречи с оскорбительными сообщениями. "Когда ты только начинаешь играть на туре, многие не знают, как с этим справляться".

Она проводит "практически никакого времени" в социальных сетях, но они являются значительной платформой для спонсоров. "Но я делюсь очень мало из своей личной жизни, будучи осторожной с этими сообщениями, чтобы защитить себя и своих близких", - заявила она. Ее хорошая подруга Ева Лис ранее публично делилась оскорбительными сообщениями и получила общественную поддержку.

"Вместе бороться с этой бедой"

В прошлом году Французская федерация тенниса представила техническое решение, чтобы защитить игроков, участвующих в Ролан Гаррос, от оскорбительных комментариев. ИИ фильтрует нежелательные сообщения, которые игроки могут просмотреть, сканируя QR-код для доступа к своим социальным сетям.

"WTA и ATP работают над решениями", - согласилась Нимейер, но: "Это не может быть полностью предотвращено. Ты выигрываешь матч и все равно получаешь эти сообщения, что абсолютно странно". Гарсия выразила обеспокоенность тем, что эти платформы должны принимать больше мер против ненависти в длинном посте в соцсетях. Она также критиковала систему рейтингов турниров и спонсорство в теннисе букмекерскими компаниями, считая, что это способствует нездоровому азартному поведению. Обиженные игроки часто оставляют оскорбительные комментарии после поражений, обвиняя игроков в намеренном подкупе матчей.

Гарсия получила значительную поддержку за свою позицию, в основном от других женских теннисисток. Польская первая ракетка Ига Świątek поблагодарила ее. Американка Джессика Пегула, занимающая шестое место, прокомментировала: "Ненавистные смерти и угрозы в адрес семьи стали нормой". Тунисская Оньс Жабер ответила Гарсии: "Давайте все объединимся, чтобы бороться с этой бедой".

После того, как Гарсия столкнулась с оскорбительными комментариями во время US Open, она призвала к коллективным действиям против интернет-хамства, найдя поддержку у других игроков. Даже на US Open Александра Зверева травили смертью и оскорблениями, подчеркивая актуальность проблемы на крупных турнирах.

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