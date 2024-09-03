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ФИФА обнародовала данные и статистику рынка трансфертов

 and  Grigoriy Williams
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Летом 2022 года Жюльян Альвес стал футболистом, проданным за самую высокую сумму трансфера.
Летом 2022 года Жюльян Альвес стал футболистом, проданным за самую высокую сумму трансфера.

ФИФА обнародовала данные и статистику рынка трансфертов

Летом этого года невероятная сумма денег не была потрачена на переезд одного футболиста. FIFA все еще может побить рекорды, с суммами в миллиарды евро для нескольких трансферов. Глобальный футбольный орган особенно доволен растущей популярностью женского футбола, что подтверждается растущим числом трансферов.

По данным анализа FIFA "Снимок международных трансферов" за период с 1 июня по 2 сентября, более 5,85 миллиардов евро было инвестировано в трансферы игроков по всему миру этим летом. Эта цифра была превзойдена только в прошлом году, когда в Саудовской Аравии начались значительные инвестиции, составившие 6,72 миллиарда евро.

В отличие от 10 490 трансферов в 2023 году, этим летом было зафиксировано рекордное количество в 11 000. В женском футболе число трансферов резко возросло на 31,8%, с 880 до 1125.

Самым дорогим игроком этого трансферного сезона является аргентинский победитель чемпионата мира Хулиан Альварес, который покинул Манчестер Сити и перешел в Атлетико Мадрид примерно за 75 миллионов евро. Команды Бундеслиги потратили в общей сложности 518 миллионов евро на 345 новых приобретений.

Однако, как и в прошлом году, Английская Премьер-Лига возглавила список глобальных расходов на трансферы, даже небольшие клубы, такие как AFC Бournemouth, Брайтон & Хоув Альбион и недавно promuoted Ipswich Town, потратили более 100 миллионов евро на новых игроков. Общая сумма составила 1,45 миллиарда евро, а спортивные порталы сообщают о еще более внушительных цифрах.

"Очень активное окно трансферов"

По данным отчета FIFA, международный женский футбол показал более чем двузначный рост расходов на трансферы: 6,15 миллиона евро летом 2024 года по сравнению с 2,73 миллиона евро в предыдущем году. Эмилио Гарсия Силверо, директор по правовым и комплаенс-вопросам, прокомментировал: "У нас было очень активное окно трансферов, которое еще больше подтвердило растущий тренд трансферов в женском футболе".

В 2022 году американский клуб Bay FC побил рекорд трансферов, приобретя замбийскую нападающую Рэйчел Кундананжи у Мадрид CFF за около 735 000 евро. В Германии Лена Обердорф установила новый рекорд трансферов, перейдя из VfL Волфсбург к своим соперникам FC Байерн за-reported 400 000 евро. Однако из-за травмы колена и крестообразной связки она не сможет играть за свою новую команду.

Трансферы и слухи, связанные с футбольным миром, оставались горячими в течение всего летнего окна трансферов, с многочисленными высокопрофильными переездами и потенциальными сделками, которые попали в заголовки новостей. Отчет FIFA показал "очень активное окно трансферов" в женском футболе, с существенным ростом расходов по сравнению с предыдущими годами.

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