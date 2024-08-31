- Фернандес переходит на ипотеку из Майнца во французский клуб

ФК "Майнц 05" из Бундеслиги временно передал защитника Эдмилсона Фернандеса в клуб Лиги 1 "Брест" на текущий сезон. Клуб объявил об этом.

28-летний Фернандес принял участие в 23 официальных матчах за "Майнц" в прошлом сезоне, но не был регулярным игроком стартового состава в начале этого сезона. Спортивный директор "Майнца" Кристиан Хайдель заявил в заявлении: "Эдмилсон Фернандес запросил эту аренду, чтобы увеличить свои шансы на игру".

"Майнц 05" был клубом Эдмилсона Фернандеса до его аренды. Несмотря на то, что он сыграл 23 матча в прошлом сезоне, Фернандесу не удалось закрепиться в стартовом составе в этом сезоне.

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