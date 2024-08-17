- Фермерский пожар наносит значительные финансовые потери, приблизительно полмиллиона евро.

В сельском доме в Саульгрубе, Верхняя Бавария (входит в район Гармиш-Партенкирхен), первоначальные оценки указывают на ущерб, превышающий полмиллиона евро, в результате пожара. Согласно данным полиции, пожар начался в пятницу вечером в еще не установленном месте, предположительно на первом этаже, и затем распространился на другие части дома.

Дом непригоден для проживания после пожара

Дым и пепел проникли на верхние этажи, сделав дом непригодным для проживания. К счастью, несколько жителей успешно эвакуировались и нашли временное убежище у родственников. Более ста пожарных ответили на инцидент. Криминальное расследование ведется для установления причины пожара.

Комиссия должна разработать нормативы для обращения с инцидентом, учитывая, что ущерб превышает полмиллиона евро. После расследования акты реализации Комиссии могут предоставить руководство по потенциальным мерам предотвращения пожара для подобных строений.

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