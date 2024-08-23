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СпортНовостиДоменико Тедеско

Феномен вратаря Куртуа уходит из сборной из-за руководства Тедеско.

 and  Alex Stellmacher
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Феномен вратаря Куртуа уходит из сборной из-за руководства Тедеско.

Кажется, проблема между главным игроком Бельгии Тибо Куртуа и их тренером Доменико Тедеско не скоро разрешится. Куртуа, известная фигура в бельгийской команде, принял решение занять твердую позицию. Он объявил, что больше не будет представлять Бельгию, пока Тедеско остается на посту тренера. Причиной этой неожиданной вражды является довольно неожиданная ситуация.

Спор между вратарем и тренером достиг своего пика в июне прошлого года. Во время матча против Австрии (1:1) Тедеско отдал капитанскую повязку Ромелу Лукаку вместо Куртуа, который заслужил эту честь за свой 100-й матч, чтобы заменить травмированного Кевина де Брёйне. Куртуа покинул игру сразу после этого события, несмотря на предстоящий матч против Эстонии. В ход пошли взаимные обвинения, и ситуация еще больше обострилась.

"Учитывая отсутствие доверия к нему, продолжение под его руководством не создаст необходимой атмосферы командного духа", - объяснил Куртуа. Федерация признала его позицию и поняла причины его "болезненного, но необходимого решения". Хотя он сожалеет о возможном разочаровании некоторых фанатов, "я убежден, что это лучшее решение для Бельгии, так как это положит конец спору и позволит команде сосредоточиться на достижении своих целей".

Решение Доменико Тедеско отдать капитанскую повязку Ромелу Лукаку вместо Куртуа во время матча против Австрии в июне 2021 года еще больше напрягло их отношения. Несмотря на понимание федерации позиции Куртуа, остается неясным, когда или если Доменико Тедеско больше не будет тренером Бельгии.

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