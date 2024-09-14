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Феликс Брич побил рекорд по количеству судейских матчей Бундеслиги.

 and  Grigoriy Williams
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Феликс Брич побил рекорд по количеству судейских матчей Бундеслиги.

Отлично, Феликс Брых: после длительного отсутствия из-за травмы мунхенский арбитр обошел рекорд Вольфганга Штарка по количеству матчей в Бундеслиге.

Феликс Брых, теперь на 345 матчах, единолично занимает первое место среди всех судей Бундеслиги. 49-летний арбитр вернулся после 294-дневного восстановления после операции на колене, побив рекорд Вольфганга Штарка, установленный в мае 2017 года.

До своего возвращения Брых сказал агентству SID: "Я не думал о рекорде. Поделить его с Штарком было бы нормально. Моей единственной целью было вернуться". Он не собирался уходить на пенсию, как заявил: "Я не хотел просто так уйти".

"Я вкладывал много сил днем и ночью"

Брых вернулся в матче первого раунда Кубка Германии между "ВФР Аальен" и "Шальке 04" (0:2). Новый главный арбитр Кнут Кирхер похвалил Брыха, сказав: "Он в форме. Он прошел тесты на fitness. Он будет на поле в первые туры. Мы рады, что он у нас есть". Назначение Брыха стало возможным благодаря отсутствию возрастных ограничений.

Баварская футбольная ассоциация (BFV) поздравила Брыха. Президент BFV Кристоф Керн оценил преданность Брыха, сказав: "Его возвращение после такой серьезной травмы многое говорит о Феликсе, который вложил много сил днем и ночью в последние месяцы, чтобы вернуться в форму". Брых был мотивирован желанием вернуться на поле, "цель, которую он добился впечатляющим образом - многие бы сдались на его месте".

Тяжелая травма Брыха произошла во время его первого матча, побившего рекорд. После матча "Эйнтрахт Франкфурт" против "ВФБ Штутгарт" (1:2) 25 ноября 2023 года он перенес операцию. Начиная с 1999 года, когда он начал свою карьеру арбитра для DFB, Брых был назван Судьей года пять раз. Он завершил международную карьеру арбитра в конце 2021 года.

После своего успешного возвращения на поле Феликс Брых судил матч Бундеслиги с энтузиазмом и мастерством. Его любовь к футболу побудила его вкладывать много сил днем и ночью, чтобы быть готовым к своему возвращению.

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