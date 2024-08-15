- Фейзер защищает запрет на "Компакт" - редактор журнала празднует

Немножко выиграли, немножко проиграли - так прокомментировала решение Федерального административного суда по поводу журнала "Компакт" и последующую массированную критику своего руководства федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер. Она продолжит борьбу против "конституционных врагов", заявила она. Руководитель правого экстремистского медиа-конгломерата Юрген Эльссэссер ликует на следующий день после решения в срочном порядке, которое временно приостановило запрет.

Фэзер сохраняет уверенность

"Основной закон явно предусматривает инструмент запрета ассоциаций для защиты демократии от конституционных врагов", - заявила Фэзер на встрече в берлинском Ostbahnhof. Министр на самом деле пришла представить горячую линию федеральной полиции для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Однако ей также пришлось прокомментировать судебное поражение предыдущего дня. Фэзер подтвердила, что в свете текущей угрозы ситуации также важно использовать эти инструменты бдительной демократии. Федеральное министерство внутренних дел будет придерживаться своей позиции в основных разбирательствах. Фэзер, которая ходит на костылях несколько недель из-за травмы лодыжки, подчеркнула: "Мы не сбавим обороты в наших действиях против конституционных врагов".

Министр запретил "Компакт" 16 июля, заявив, что журнал является "центральным рупором правого экстремистского лагеря". Федеральный административный суд во временном порядке отменил запрет в среду, выразив сомнения в соразмерности запрета. Это означает, что журнал может быть снова опубликован при определенных условиях. Окончательное решение будет принято в основных разбирательствах.

Фэзер: "Весьма обычный процесс"

Хорошо, что такие запреты также проверяются и, возможно, корректируются судами в правовом государстве, считает Фэзер. Она ссылается на приказы о запрете из своего министерства в прошлом, которые выдержали испытание в суде, и объясняет, что положительно то, что суд в целом подтвердил, что запрет ассоциации также может быть наложен на медиакомпанию, подобную "Компакту". Теперь "мы проиграли частично", - говорит Фэзер. Она добавляет: "Это вполне обычный процесс".

После временного провала запрета "Компакта" последовала жесткая критика Фэзер со стороны Союза и АФД, а также от коалиционного партнера СВП. "Временное решение против запрета 'Компакта' бросает плохой свет на компетентность госпожи Фэзер", - сказал Александр Гоффман, парламентский секретарь ХСС в бундестаге. Заместитель парламентского лидера СВП Константин Кухле описал решение суда как "позор для Федерального министерства внутренних дел". Журнал "Компакт" теперь может представить себя как жертву, сказал Кухле "Шпигелю". То, о чем никто не говорит вслух, но о чем, возможно, думают многие, это то, что поражение в суде может сыграть на руку АФД на предстоящих выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, которые безуспешно обжаловали классификацию партии как подозрительного правого экстремиста в двух инстанциях. "Фэзер должна уйти", - требует председатель АФД Алиса Вайдель.

В то время как министру приходится отвечать на неудобные вопросы, руководитель "Компакта" наслаждается моментом. "Компакт" одержал победу над "авторитарными, если не сказать фашистскими превышениями полномочий министра внутренних дел Нэнси Фэзер", - заявил Юрген Эльссэссер перед журналистами в Берлине. И добавил: "Вчера была победа Давида над Голиафом, была победа демократии над диктатурой, и была победа народа над режимом".

Августовский номер, который первоначально был задержан, теперь может быть доставлен, сказал Эльссэссер. Однако издатель пока не может воспользоваться своими обычными каналами распространения, так как его документы и оборудование были конфискованы. "У нас нет столов, нет стульев, нет компьютеров, нет документов, нет файлов. У нас ничего не осталось".

Руководитель "Компакта" надеется на увеличение тиража после сообщений о запрете

Он ожидает, что охват журнала и вещателя расширится. "Перед нападением Фэзер, может быть, два миллиона немцев знали нас. Теперь это могло бы быть 60 миллионов". Эльссэссер сказал: "Теперь все хотят этот журнал".

Один из адвокатов "Компакта", Лоренс Нотхдурфт, оценил шансы на успех в основных разбирательствах как "очень высокие". Более подробное можно будет сказать, когда будет доступно письменное обоснование Федерального административного суда по решению в срочном порядке. Они будут бороться юридически на уровне земли за быстрое возвращение конфискованного имущества компании.

В любом случае, чиновники имеют всего несколько дней, чтобы скопировать содержимое письменных и носителей данных медиакомпании. "В основных разбирательствах также будет играть дальнейшую роль конфискованные доказательства для запрета ассоциации", - говорит Фэзер. В настоящее время они оцениваются.

Прошлое сотрудников не проблема для Эльссэссера

В решении о запрете, опубликованном адвокатами Эльссэссера, также содержалась информация о связях нескольких сотрудников с правой экстремистской партией "Домашняя" (ранее НПД). Эльссэссер сказал, что "Компакт" никогда не имел ничего общего с НПД, но также: "Верно, что люди, которые имели или, возможно, все еще имеют что-то общее с НПД, писали для нас". Они передвигаются в рамках свободного демократического основного порядка. Он никогда не спрашивает о жизненных историях и рекомендациях в интервью на работу.

"Режим, который нужно свергнуть" - главный редактор по-прежнему видит себя как демократа

Министерство внутренних дел сослалось на высказывание Эльссаэра в своем решении о запрете, которое он хочет истолковать иначе. "Это высказывание 'Этот режим должен быть свергнут' от меня является одним из самых неправильно понятых высказываний из моего рта", - говорит он. Его объяснение цитаты: Его обвиняют в том, что он хочет свергнуть свободный демократический основной порядок или свободную демократическую систему. "Но всегда шла речь о восстановлении свободного демократического основного порядка путем свержения так называемого режима".

Фаэзер признает роль суда в проверке запретов: "Хорошо, что такие запреты также проверяются и корректируются судами в правовом государстве", - говорит она. Несмотря на временный провал запрета "Компакт", правый экстремистский лидер Юрген Эльссаэр видит в этом победу, заявляя: "Компакт победил над 'авторитарными, если не сказать фашистскими' претензиями министра внутренних дел Нэнси Фаэзер".

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