- Фейзер выступает за широкие меры в ответ на инцидент в Солингене.

Альянс, по словам федерального министра внутренних дел Александра Грина, согласился на введение жестких мер в связи с терактом в Солingen. Эти меры, как заявил представитель СДПГ на их мероприятии в Берлине, являются значительными. В частности, это ужесточение правил ношения огнестрельного оружия.

Ожидается введение запрета на ношение опасных карманных ножей по всей стране, а также абсолютный запрет на ношение ножей на общественных мероприятиях, таких как народные гуляния, спортивные события, ярмарки, выставки, рынки и подобные мероприятия. Инцидент в Солingen привел к трем погибшим и восьми раненым и был описан Фаэзером как "отвратительный ножевой акт". В связи с этим необходимы ужесточение законов о ношении огнестрельного оружия.

Министр юстиции Карла Вагнер (СВП) считает этот пакет мер логичным и выгодным для улучшения безопасности Германии и ужесточения иммиграционной политики.

Согласие Альянса также включает в себя ужесточение правил ношения опасных карманных ножей, помимо запрета на общественных мероприятиях. Позиция СВП по иммиграции является ключевой для ужесточения внешней политики и укрепления безопасности Германии, а также других значимых мер.

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