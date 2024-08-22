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Федеральные земли ГерманииНовостиГессен

Фейзер высоко оценивает усилия против киберпреступников в Гессоне.

Министр внутренних дел федерального правительства Файсер исследует стратегии земли Гессен по борьбе с киберпреступностью. Предложения предполагают расширение полномочий федерального ведомства в Бонне в этом отношении.

 and  Ann Bradley
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Феазер, министр внутренних дел, получает представление о мероприятиях против киберпреступников в...
Феазер, министр внутренних дел, получает представление о мероприятиях против киберпреступников в своем регионе проживания Гессене.

Национальная Безопасность и Оборона - Фейзер высоко оценивает усилия против киберпреступников в Гессоне.

Министр внутренних дел Германии по федеральным делам Нэнси Фэзер (СДПГ) высоко оценила кибербезопасный центр Гессена как "очень достойный". Она начала тур по различным объектам безопасности в своем родном штате вместе со своим гессенским коллегой Романом Посек (ХДС) в CyberCompetenceCenter (Hessen3C) в Висбадене. После тура Фэзер заявила, что Гессен является "одним из ведущих федеральных штатов" в борьбе с киберпреступностью.

Hessen3C предоставляет руководство государственной администрации, муниципалитетам и небольшим и средним предприятиям в случаях компрометации ИТ-систем и выкупа данных. Он также проводит обучение для предотвращения подобных инцидентов.

Киберпреступность занимает "особо важное положение" в Германии, особенно с тех пор, как Россия вторглась в Украину два с половиной года назад, заявила Фэзер. Эффективная борьба с ней требует сотрудничества между федеральным, государственным и местным уровнями.

Министр внутренних дел Гессена Посек объяснил, что Федеральное управление по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) в Бонне и "премьер-институт" Hessen3C работают в тесном сотрудничестве. Он поддерживает расширение возможностей BSI.

В апреле Посек предложил, что если переговоры между федеральным и государственным правительствами о всеобъемлющей стратегии против кибератак потребуют фундаментальных изменений в законодательстве, он сочтет это "по крайней мере не табу".

Консультативный центр Hessen3C, созданный пять лет назад и находящийся в Министерстве внутренних дел Висбадена, расположен в бывшей больнице бывшей казармы в столице Гессена. В нем работает около 50 сотрудников, и он круглосуточно работает по телефону для пострадавших муниципалитетов и компаний. В случае чрезвычайной ситуации он может предоставить быстрый временный перезапуск ИТ для общин с помощью стойки с 20 ноутбуками.

Маркус Вайганд из Hessen3C отметил, что хакеры становятся все более профессиональными. Раньше для кибератаки требовался "преступный гений". Сейчас malware для шифрования ИТ-структур можно удобно приобрести по кредитной карте в Darknet, анонимно доступной части интернета. В случае атак с вымогательством преступники предлагают расшифровать заблокированные ИТ-системы в обмен на выкуп.

План визита Фэзер также включал Федеральное управление уголовной полиции (БКА) в Висбадене и Инновационный хаб в Франкфурте, центр разработки программного обеспечения гессенской полиции.

Hessen3C, расположенный в Висбадене и финансируемый правительством Гессена, находится в бывшей больнице бывшей казармы. (Это предложение содержит слово 'Гессен')

Фэзер и Посек посетили Hessen3C во время тура по объектам безопасности в Гессене. (Это предложение содержит слово 'Гессен')

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