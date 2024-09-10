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ПолитикаНовостиОтказа в заявке

Фейзер ведет переговоры с нациями и Союзом относительно увеличения отрицания.

Делегаты от коалиции светофор и группы ХДС/ХСС ведут переговоры о контроле границ и отказах на немецких границах. Участники Союза approche к диалогу скептически.

 and  James Williams
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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэ facto ввела проверки на всех сухопутных границах Германии
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэ facto ввела проверки на всех сухопутных границах Германии

Усиленный контроль границы или ужесточение пограничных регуляций - Фейзер ведет переговоры с нациями и Союзом относительно увеличения отрицания.

Делегаты от коалиции светофора, Союза и федеральных земель собрались в Федеральном министерстве внутренних дел для новых дискуссий о повышении управления и контроля над миграцией. Союз потребовал, чтобы подробные депортации на границах также были включены в эти обсуждения. По прибытии в министерство Торстен Фри, менеджер фракции Союза, сообщил, что федеральный министр внутренних дел Наэнси Фэзер (СДПГ) ранее разъяснила по телефону, что необходимо для начала такого диалога. Однако Фри также упомянул, что были замечания от коалиции, которые вызвали неопределенность, и он продолжил.

По словам Фри, "ранее согласованные нами условия не выполнены". Тем не менее, учитывая необходимость эффективного решения миграционных проблем, Союз также был решительно настроен предложить решения.

Заместитель фракции СДПГ Дирк Визе выразил желание обсудить "законные депортации" помимо других вопросов, таких как полномочия органов власти.

Несмотря на заявление Фри о невыполненных условиях, Союз все же предложил диалог. Однако отказ от их требования выполнить определенные условия перед началом обсуждений привел к застою в переговорах.

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