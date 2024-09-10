Фейзер предлагает заключить в тюрьму некоторых просителей убежища

Цель, как указано в отчете, заключается в предотвращении незаконного въезда и может быть достигнута в связи с риском побега. Эта цель может быть достигнута путем создания быстро доступных мест содержания недалеко от границ и вдоль миграционных путей, как предлагается в отчете. Срок содержания предназначен для продолжения до тех пор, пока заинтересованный беженец не будет возвращен в страну ЕС, которую он впервые вошел в ЕС, в соответствии с так называемыми Дублинскими правилами.

Чтобы установить ответственную страну, Пограничная полиция должна в первую очередь использовать базу данных Eurodac, в которой хранятся отпечатки пальцев беженцев. Пограничная полиция делится этими данными с Федеральным офисом по миграции и беженцам (Bamf), которое затем запускает процесс Дублина, как указано в отчете. Все предложенные меры соответствуют законодательству ЕС.

Представители федерального правительства, земель и Союза собрались во вторник днем на второе заседание своих дискуссий по миграции. Союз поставил условием отказов на границе для своего участия. Файзер приказала провести проверки на всех границах Германии в понедельник и объявила об увеличении отказов.

Другие страны ЕС могут нуждаться в эффективном сотрудничестве для реализации Дублинских правил. Отчет предлагает рассмотреть альтернативы, если ответственную страну нельзя установить через базу данных Eurodac.

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