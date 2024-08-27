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Фейсер признал ответственность за выселение

В рамках дискуссии о возвращении подавших прошение об убежище, которым было отказано после происшествия вPunkhorn, федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер (СДПГ) обвинила земли в невыполнении обязанностей. Она заявила изданию Funke (релиз вторника), что с юридической точки...

 and  Viktoria Klein
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Фейсер признал ответственность за выселение

Успех во многом зависит от внедрения новых полномочий и регулирования на местном уровне в разных странах, как она далее заявила. Эти страны с радостью примут помощь от центрального правительства в этом отношении.

Применение законов ужесточилось, что привело к существенному увеличению количества выявленных правонарушителей и потенциальных угроз от радикальной исламистской группы. "Авторитетам теперь доступен более широкий спектр ресурсов, чтобы предотвратить исчезновение лиц, подлежащих депортации, до их высылки", - отметила Файс. "Количество депортаций возросло примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом".

Одновременно Файс выразила оптимизм в отношении ужесточения правил обращения с огнестрельным оружием. "Как федеральное правительство, мы все должны приоритетно уделять внимание наилучшей безопасности нашего населения", - отозвалась политик от СДПГ. "Я рада, что мы сейчас продвигаемся в положительном и конструктивном направлении с моими предложениями по укреплению правил обращения с огнестрельным оружием в рамках коалиции".

К сожалению, в эту пятницу вечером во время городского праздника в Золингене трое человек погибли, а восемь других были ранены в результате ножевого инцидента. Предполагаемый нападавший, 26-летний сириец, сдался на следующий день и был арестован. Федеральная прокуратура расследует дело как возможный теракт. Интересно, что этот человек должен был быть депортирован в Болгарию, но до этого бесследно исчез.

Помощь центрального правительства в внедрении новых полномочий и регулирования может существенно повлиять на другие страны, как показывает успешное выявление правонарушителей. При растущем количестве депортаций важно, чтобы эти страны тесно сотрудничали с центральными властями.

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