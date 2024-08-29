Федеративная Республика Германия усилила свои правила в отношении лиц, ищущих убежища, и огнестрельного оружия.

После предполагаемого исламистского нападения сирийского беженца на городском фестивале в Солingen, в результате которого погибли трое человек, федеральное правительство разработало план безопасности. Этот семистраничный план предусматривает ужесточение законов о оружии, борьбу с исламистской экстремизмом и упрощение процедур депортации и ограничений в получении пособий для определенных беженцев.

Ограничения на ношение ножей на общественных мероприятиях и дальних поездках

В будущем на общественных собраниях, спортивных мероприятиях и подобных публичных событиях будет введен запрет на ношение ножей. Однако исключения будут сделаны для поставщиков питания, торговцев на рынке и исполнителей. Общий запрет на ношение ножей также будет применяться к дальним поездкам на поезде и другим видам общественного транспорта. В местном транспорте федеральные земли имеют право вводить запрет на ношение ножей с лезвием длиной более четырех сантиметров. Кроме того, правительство планирует ввести "запрет на ношение ножей-автоматов". Исключения распространяются на профессии, требующие таких инструментов, как охотники и ремесленники.

Запреты могут быть введены на железнодорожных вокзалах, что находится в ведении федеральных земель. На железнодорожных вокзалах полномочия федеральной полиции будут расширены, что позволит им проводить случайные проверки и, при необходимости, использовать электрошоковые устройства.

Ужесточение процедуры выдачи лицензий на оружие

Кандидаты, подающие заявление на лицензию на огнестрельное оружие, будут проходить более тщательную проверку. Федеральная полиция, Федеральное уголовное полицейское управление и Уголовное управление таможни должны быть проконсультированы перед выдачей. Если есть основания подозревать, что неподходящие или ненадежные лица, такие как экстремисты, владеют оружием, будет принято быстрое действие или будет улучшено изъятие. Расследования, проводимые органами по контролю за оружием, также могут основываться на "публично доступных источниках". Усиленные меры контроля также будут применяться к проверкам надежности лицензий на охоту, которые в будущем будут проводиться органами по контролю за оружием.

Борьба с исламистской экстремизмом и рабочая группа

Расследовательские органы будут использовать помощь ИИ. Эта технология особенно полезна для биометрического сравнения в общем доступе данных в Интернете, таких как "распознавание лиц", для помощи в идентификации подозреваемых или разыскиваемых лиц.

Федеральное правительство создает рабочую группу по предотвращению исламистской экстремизм, состоящую tanto из научных, так и практических специалистов. Эта рабочая группа стремится укрепить программы дерадикализации и реагировать на новые тенденции в исламистской экстремизм, в частности среди тех, кто радикализуется через социальные платформы, такие как TikTok. В соответствии с этим федеральное правительство планирует ужесточить Закон о цифровых услугах и принять правовые меры, если материалы пропаганды незаконных и террористических организаций или речи ненависти распространяются через онлайн-платформы.

Ужесточение правил проживания и депортации

Процедуры депортации будут упрощены за счет снижения порога для "серьезной причины для депортации", которая уже применяется, если преступление было совершено с использованием оружия или опасного инструмента. Совместная рабочая группа, состоящая из федеральных и государственных правительств, будет работать над возвращением большего числа беженцев в страны ЕС, через которые они въехали по процедуре Дублина.

Для беженцев, ответственность за которых лежит на других странах ЕС, пособия в Германии будут сокращены. Для этих лиц "дальнейшее получение пособий в Германии должно быть исключено" в определенных обстоятельствах. Существующие возможности сокращения пособий будут расширены соответствующим образом. Федеральное правительство подтверждает свое намерение облегчить депортации в Афганистан и Сирию. В этом отношении усилия остаются интенсивными.

В случае "обратных поездок" признанных лиц, получивших защиту, выполнение "морального обязательства" (например, посещение похорон) должно быть налицо. Если это не так, статус беженца или дополнительной защиты будет отменен. Беженцы из Украины освобождены от этих мер.

После ужесточения законов об оружии растет озабоченность возможными нападениями с ножом на общественных мероприятиях. Чтобы снизить этот риск, будет введен запрет на ношение ножей на различных общественных собраниях, спортивных мероприятиях и дальних поездках на поезде.

Под влиянием увеличения числа подозрений в исламистской экстремизм рабочая группа по предотвращению исламистской экстремизм будет использовать помощь ИИ, такую как распознавание лиц, для идентификации и мониторинга лиц, которые могут представлять угрозу.

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