Федеральные власти обсуждают усиление мер по контролю границ.

Несмотря на спад переговоров с Союзом о свежих переговорах по вопросу нерегулярной иммиграции, Министерство внутренних дел сообщает, что диалог ведется с федеральными землями о ужесточении пограничных правил. Канцлер Олаф Шольц заявил на срединном собрании, что предложения, представленные Нэнси Фезер, объявленные во вторник, будут реализованы, несмотря на поддержку фракции ХДС/ХСС в парламенте.

Эти предложения включают проверку на границе, имеют ли заявители на убежище право на процедуру в Германии или должны быть отправлены в другое государство Шенгена. Пока проблема не будет решена, их разместят в специальных учреждениях. Как заявила официальный представитель Министерства внутренних дел, тесное сотрудничество с федеральными землями является решающим в этом вопросе, учитывая их ответственность в этой сфере. Делегаты земель также выразили готовность "консультироваться быстрее".

Заявители на убежище, большинство из которых должны были подать заявление на убежище в другой европейской стране, будут переправлены из этих учреждений обратно в эти страны.

Союз прекратил переговоры с федеральным правительством и землями во вторник из-за отказа коалиции "Светофор" выполнить требование Союза об немедленном отказе во всех заявлениях на убежище на границе. Участники упомянули, что Союз предложили испытать это ограничение на определенных пограничных пунктах - хотя правительство считает, что это не соответствует европейскому праву. Однако Союз отклонил это предложение.

Министерство внутренних дел отметило, что уже состоялись значительные возвращения, в частности более 30 000 с октября 2023 года. В правительственных кругах есть опасения, что общественная дискуссия о более жестких предложениях Союза может теперь побудить соседние страны, такие как Австрия или Польша, отказаться от возвратов на границе.

Министерство внутренних дел активно участвует в переговорах с федеральными землями об ужесточении пограничных правил, сосредоточившись на заявителях на убежище, которые должны были подать заявление в другом государстве Шенгена. После прекращения переговоров Союзом становится важным обеспечить плавное пограничное управление, учитывая возможность отказа соседних стран от возвратов.

Читайте также: