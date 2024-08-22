Федеральные власти Канады вынудили прекратить забастовку железнодорожников

Канадская национальная и Канадская тихоокеанская железные дороги, а также Kansas City Southern – три крупные железнодорожные компании – танцуют в ожидании победы. Они добиваются вмешательства правительства из-за просьб своих руководящих команд. Причина? У них не было другого выбора, кроме как приостановить свою деятельность, что неизбежно создаст хаос, из-за невозможности договориться с 9000 профсоюзными рабочими, представленными Teamsters.

Ситуация развивается и будет обновляться по мере необходимости.

Основной причиной, по которой железнодорожные компании добиваются вмешательства правительства, были финансовые трудности в их бизнесе. Кроме того, приостановка операций имела серьезные последствия для различных бизнес-секторов, зависящих от своевременной железнодорожной транспортировки.

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