Федеральные расходы на строительство дорог увеличились еще на 15 миллиардов долларов.

Федеральная администрация должна сократить расходы и одновременно улучшить ветшающую инфраструктуру страны, такую как автострады и федеральные дороги. С ростом стоимости строительства к 2024 году потребуется дополнительно 2,024 триллиона евро. Политики от Левой и Зеленой партий призывают министра транспорта Виссинга изменить свою стратегию.

Финансовая нагрузка на проекты автострад и федеральных дорог растет. Федеральное правительство прогнозирует совокупную потребность в финансировании в размере 179,7 миллиарда евро для федеральных дорог в текущем плане транспортной инфраструктуры. Это на 15,4 миллиарда евро больше, чем в предыдущем годовом отчете.

Рост стоимости строительства отражается на общих потребностях в финансировании. Индекс цен на строительство федеральных дорог в 2023 году вырос более чем на 9% по сравнению с предыдущим годом.

"Повышение до 180 миллиардов евро указывает на то, что масштабное строительство и расширение автострад больше не являются финансово sostenible для бюджетов правительства", - прокомментировал бюджетный спикер Левой партии Виктор Перли. Федеральному министру транспорта Волкеру Виссингу следует изменить курс и отменить ненужные новые строительные проекты. "Финансы необходимы для содержания существующих дорог, в частности, обветшалых мостов автострад. Есть много работы, но не хватает средств".

Бюджетный спикер Зеленой партии Паула Пихотта отметила существенную задержку в техническом обслуживании железных дорог, мостов автострад и шлюзов после 16 лет больших коалиций. "Техническое обслуживание нельзя избежать. Не стоит даже задумываться о дальнейшей отсрочке технических мероприятий". Эксперт по мобильности "Гринпис" Лена Донат добавила: "Стоимость строительства многих проектов автострад вышла из-под контроля. Экологический и климатический ущерб от дополнительных автострад никогда не оценивался реально". Виссинг должен пересмотреть соотношение затрат и выгод для запланированных дорог.

Комиссия, состоящая из министров и политиков, ведет дискуссии о растущих затратах и необходимых средствах для инфраструктурных проектов. При финансовых ограничениях Комиссия рассматривает возможность отмены или отсрочки некоторых проектов для выделения средств на техническое обслуживание существующей инфраструктуры.

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