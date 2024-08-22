Федеральный суд вынес решение по вопросу о отрицании Холокоста в переписке с налоговыми органами

В августе 2023 года Региональный суд Мюнхена II принял решение освободить Сильвию С. от обвинений в разжигании ненависти, несмотря на то, что она отрицала Холокост в длинном письме властям. Суд пришел к выводу, что никакого правонарушения не было совершено, так как Сильвия не распространяла свои взгляды, а ограничилась письмом.

Письмо было посвящено вопросу налогообложения. Суд Мюнхена посчитал, что Сильвия намеревалась, чтобы письмо было воспринято как апелляция и рассмотрено в частном порядке ответственными лицами.

После этого прокуратура подала апелляцию в Федеральный верховный суд, требуя пересмотреть решение суда. Прокурор из Федеральной прокуратуры в Карлсруэ утверждал, что Сильвия не могла контролировать, кому будет переслано ее письмо. Кроме того, он предположил, что Сильвия, возможно, хотела, чтобы ее взгляды услышали как можно больше людей.

Ранее Сильвия уже дважды была осуждена за разжигание ненависти и приговорена к тюремному заключению. По словам представителя прокуратуры, Сильвия проводила лекции, выражая свои взгляды перед большими аудиториями, и пользовалась определенной известностью. Он предположил, что Сильвия, возможно, ожидала, что ее письмо будет зачитано на публичном судебном заседании.

Однако защита argue, что преступление должно толковаться узко. Не каждая действие может быть криминализировано, утверждал он. Люди стали бы бояться, что их заявления в частных беседах могут стать публичными, добавил он.

Он подчеркнул, что финансовые власти обязаны соблюдать конфиденциальность. Сильвия даже не ожидала, что ее письмо будет распространено внутри ведомства, сказал он. Приговор не был объявлен в четверг. Федеральный верховный суд вынесет свой вердикт 25 сентября.

Несмотря на то, что прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции из-за письма Сильвии, они решили дождаться решения Федерального верховного суда 25 сентября. Если бы письмо Сильвии было рассмотрено властями как апелляция в суд первой инстанции, она, возможно, избежала бы скандала и потенциальных обвинений в разжигании ненависти.

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