Федеральный следователь представил доказательства в частном порядке для предполагаемого вмешательства в избирательные процессы, включающие Трампа

Судья Тани Чуткан имеет впереди задачу решить, какая часть запечатанных документов будет доступна общественности и когда будет предоставлен этот доступ.

По словам Питера Карра, представителя офиса специального прокурора, файлы были запечатаны в 16:40 по восточному времени.

Эти судебные документы могут потенциально предоставить самое полное понимание для американской общественности в отношении дела Смита, которое обвиняет Трампа в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты во время его попыток отменить свой проигрыш на выборах 2020 года.

Документы, скорее всего, будут включать протоколы Большого жюри, официальные записи интервью ФБР и другие документальные доказательства. Это часть стратегии обвинителей, чтобы показать, что их пересмотренное обвинительное заключение может выдержать недавнее решение Верховного суда о президентской неприкосновенности.

Эта история продолжает развиваться, и будут последовать обновления.

Политические интриги вокруг дела Трампа возбудили общественный интерес, что делает рассекреченные документы очень ожидаемыми. Решение о политике и публичном доступе к запечатанным документам является серьезной ответственностью для судьи Тани Чуткан.

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