Федеральный президент Германии Штайнмайер назначил следующие национальные парламентские выборы на 28 сентября 2025 года.

Узнали новость? Близятся федеральные выборы, назначенные на 28 сентября 2025 года. Президент Федеративной Республики Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о дате выборов, следуя рекомендации федерального кабинета, озвученной в июле. Согласно Федеральному избирательному закону, выборы должны состояться в воскресенье или в общенациональный праздник. Основной закон устанавливает строгие сроки для проведения выборов, которые должны пройти в период от 46 до 48 месяцев после начала законодательного срока. Таким образом, выборы в 21-й Бундестаг должны состояться в период с 27 августа по 26 октября 2025 года.

Отмечу, что следующий парламент будет существенно меньше нынешнего. Причина кроется в новом избирательном законе, принятом коалицией "траffic light". Число мест в парламенте сократится с нынешних 733 до более скромных 630.

Коалиция "траffic light" недавно приняла новый избирательный закон, в результате чего число мест в следующем парламенте сократится с 733 до 630, согласно рекомендации федерального кабинета. Близятся федеральные выборы, назначенные президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, которые пройдут 28 сентября 2025 года в соответствии с рекомендацией федерального кабинета, озвученной в июле.

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