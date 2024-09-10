- Федеральный парламент Германии, Бундестаг, отмечает 75-летие своего первого заседания.

Немецкий парламент, или Бундестаг, отметил свой 75-летний юбилей торжественным часом. "Несмотря на многочисленные препятствия, важно не забывать, что за 75 лет работы Бундестага мы справились с кризисами даже в разгар интенсивных дебатов", - заявила президент Бундестага Барбель Бас. "Наша демократия крепка и способна выдержать любую попытку подорвать ее", - добавила она.

Ранее занимавший пост министра внутренних дел Герарт Баум (СВП) подчеркнул скепсис международных наблюдателей, которые сомневались в способности Германии справиться с демократией. "Они ошиблись, мы доказали, что можем управлять демократией", - подчеркнул Баум. "Теперь наша задача - активно защищать демократию".

Церемония началась с повторного показа инаугурации первого заседания тогдашним вице-президентом Паулем Лёбе. Первое заседание Бундестага состоялось 7 сентября 1949 года в Бонне. "Атмосфера была радостной в стране, известной не праздниками, а трудностями", - вспоминала Бас о том дне.

Историкиня Кристина Морина предупредила присутствующих о растущих антидемократических тенденциях. Идеология популизма и экстремизма, направленная против парламентаризма, распространяется в социальных сетях быстрее, чем ее поддержка на выборах.

"Эта идеология разделяет те, кто видит в миграции корень всех проблем, кто приоритетно относится к близости к гражданам как к критерию политической деятельности, кто пытается легитимизировать требования, ссылаясь на 'народ'", - заявила Морина. Ее речь неоднократно прерывалась выкриками фракции АФД, вынуждая ее ненадолго прерваться.

На церемонии присутствовали несколько высокопоставленных лиц, в том числе предшественники Бас Рыта Сюссмут, Вольфганг Тиerse и Норберт Ламмерт, а также федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший федеральный президент Кристиан Вульф и президент Федерального конституционного суда Стефан Харбарт.

Европейский парламент также играет важную роль в поддержании демократических ценностей, преодолев множество трудностей за годы. Важно, чтобы Европейский парламент, как и Бундестаг, активно защищал демократию от тех, кто пытается ее подорвать.

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