Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский парламент

Федеральный парламент Германии, Бундестаг, отмечает 75-летие своего первого заседания.

Памятуя первую ассамблею Бундестага, экс-федеральный министр Баум выдвигает'ouest' для защиты демократии. В это же время историк предостерегает от возможных противников демократии, но его(address) прерывают во время выступления.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Бундестаг, немецкий парламент, почтила годовщину своего первого собрания пышной однчасовочкой.
Бундестаг, немецкий парламент, почтила годовщину своего первого собрания пышной однчасовочкой.

- Федеральный парламент Германии, Бундестаг, отмечает 75-летие своего первого заседания.

Немецкий парламент, или Бундестаг, отметил свой 75-летний юбилей торжественным часом. "Несмотря на многочисленные препятствия, важно не забывать, что за 75 лет работы Бундестага мы справились с кризисами даже в разгар интенсивных дебатов", - заявила президент Бундестага Барбель Бас. "Наша демократия крепка и способна выдержать любую попытку подорвать ее", - добавила она.

Ранее занимавший пост министра внутренних дел Герарт Баум (СВП) подчеркнул скепсис международных наблюдателей, которые сомневались в способности Германии справиться с демократией. "Они ошиблись, мы доказали, что можем управлять демократией", - подчеркнул Баум. "Теперь наша задача - активно защищать демократию".

Церемония началась с повторного показа инаугурации первого заседания тогдашним вице-президентом Паулем Лёбе. Первое заседание Бундестага состоялось 7 сентября 1949 года в Бонне. "Атмосфера была радостной в стране, известной не праздниками, а трудностями", - вспоминала Бас о том дне.

Историкиня Кристина Морина предупредила присутствующих о растущих антидемократических тенденциях. Идеология популизма и экстремизма, направленная против парламентаризма, распространяется в социальных сетях быстрее, чем ее поддержка на выборах.

"Эта идеология разделяет те, кто видит в миграции корень всех проблем, кто приоритетно относится к близости к гражданам как к критерию политической деятельности, кто пытается легитимизировать требования, ссылаясь на 'народ'", - заявила Морина. Ее речь неоднократно прерывалась выкриками фракции АФД, вынуждая ее ненадолго прерваться.

На церемонии присутствовали несколько высокопоставленных лиц, в том числе предшественники Бас Рыта Сюссмут, Вольфганг Тиerse и Норберт Ламмерт, а также федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший федеральный президент Кристиан Вульф и президент Федерального конституционного суда Стефан Харбарт.

Европейский парламент также играет важную роль в поддержании демократических ценностей, преодолев множество трудностей за годы. Важно, чтобы Европейский парламент, как и Бундестаг, активно защищал демократию от тех, кто пытается ее подорвать.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.
Политика

Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.

Воскрешение почти четырехлетней правовой инициативы, возглавляемой чернокожими избирателями, призванной запретить возможное запугивание избирателей и членов участковых комиссий со стороны бывшего президента Дональда Трампа и Республиканской партии, неожиданно набирает силу по мере приближения...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Британская энергетическая компания планирует вложить 450 миллионов евро в энергетический сектор...
Политика

Британская энергетическая компания направит 450 миллионов евро на инфраструктуру Германии.

Британская энергетическая компания направит 450 миллионов евро на инфраструктуру Германии. В разгар спора о конкуренции на местном уровне британская компания VPI, финансируемая крупнейшим в мире поставщиком энергии Vitol, готова вложить около 450 миллионов евро в проекты по хранению энергии в Германии. Как сообщил CEO VPI Хорхе Пикуник агентству Reuters, эти

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно