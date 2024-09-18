Федеральный орган выступает за защиту IP-адресов

Для усиления мер по защите детей от онлайн-преступников немецкий уполномоченный по защите данных Керстин Клаус выступает за обязательное хранение IP-адресов. По словам Клаус, быстрый доступ к данным цифровой коммуникации может быть решающим для выявления виновных и спасения детей из непосредственной опасности. Эта инициатива получает поддержку от Федерального уголовного полицейского управления.

В борьбе против эксплуатации детей уполномоченный по защите данных Керстин Клаус выступает за обязательное хранение IP-адресов интернет- и мобильными провайдерами. В случаях сексуального насилия быстрый доступ к хранимой коммуникационной данным может быть решающим для выявления виновных и спасения детей из непосредственной опасности, как она объяснила немецкому пресс-агентству. С ней согласен Бенджамин Лимбах, зеленый министр юстиции Северного Рейна-Вестфалии, который объявил подобную инициативу в Бундесрате на этой неделе. "Если наши власти подозревают, что интернет-пользователи планируют тяжкие преступления, они должны иметь законное право, после судебного решения, определять личности за IP-адресами", - сказал Лимбах. Цель явно состоит в том, чтобы защищать IP-адреса, а не хранить содержимое, местоположения или профили движения.

Лимбах ожидает поддержку федерального правительства для этой инициативы и соответствующего изменения Телеcommunications Act. Зеленая партия изменила свою позицию по этому вопросу, подчеркивая, что это "минимально инвазивное вмешательство", а не "массовая хранение данных".

Доступ к хранимой данным, как сообщается, может помочь в поимке преступников. Клаус заявила, что дети могут быть спасены из "острой ситуации насилия". Особенно когда следственные органы подозревают недавно созданный, ранее неизвестный контент, используемый компьютер можно проследить через IP-адреса. Часто IP-адреса являются "единственным ключом к быстрому и всестороннему оказанию помощи детям".

Федеральное уголовное полицейское управление (БКА) также поддерживает эту инициативу, как указано в отчете 2021 года, который предлагал хранить IP-адреса в течение 14 дней, чтобы повысить успешность выявления преступников. Соответствующий тест 2022 года показал увеличение показателя идентификации с 41% до 80%. Хотя Федеральное министерство юстиции ранее отклоняло широкомасштабное, единообразное хранение данных, внутренний министр Нэнси Фэзер теперь поддерживает это. Недавние призывы к пересмотру правил хранения данных возникли после подозрительного теракта в Солingen.

Комиссия, в частности Федеральное уголовное полицейское управление, поддерживает предложение уполномоченного по защите данных Керстин Клаус об обязательном хранении IP-адресов интернет- и мобильными провайдерами. Если это будет разрешено судом, следственные органы смогут использовать эту информацию для быстрого выявления лиц, вовлеченных в потенциальные случаи эксплуатации детей, что может спасти детей из непосредственной опасности.

Читайте также: