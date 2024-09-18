Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Федеральный орган выступает за защиту IP-адресов

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
Клаус выступает за сохранение информации о связи в течение определенного периода, например, 14...
Клаус выступает за сохранение информации о связи в течение определенного периода, например, 14 дней.

Федеральный орган выступает за защиту IP-адресов

Для усиления мер по защите детей от онлайн-преступников немецкий уполномоченный по защите данных Керстин Клаус выступает за обязательное хранение IP-адресов. По словам Клаус, быстрый доступ к данным цифровой коммуникации может быть решающим для выявления виновных и спасения детей из непосредственной опасности. Эта инициатива получает поддержку от Федерального уголовного полицейского управления.

В борьбе против эксплуатации детей уполномоченный по защите данных Керстин Клаус выступает за обязательное хранение IP-адресов интернет- и мобильными провайдерами. В случаях сексуального насилия быстрый доступ к хранимой коммуникационной данным может быть решающим для выявления виновных и спасения детей из непосредственной опасности, как она объяснила немецкому пресс-агентству. С ней согласен Бенджамин Лимбах, зеленый министр юстиции Северного Рейна-Вестфалии, который объявил подобную инициативу в Бундесрате на этой неделе. "Если наши власти подозревают, что интернет-пользователи планируют тяжкие преступления, они должны иметь законное право, после судебного решения, определять личности за IP-адресами", - сказал Лимбах. Цель явно состоит в том, чтобы защищать IP-адреса, а не хранить содержимое, местоположения или профили движения.

Лимбах ожидает поддержку федерального правительства для этой инициативы и соответствующего изменения Телеcommunications Act. Зеленая партия изменила свою позицию по этому вопросу, подчеркивая, что это "минимально инвазивное вмешательство", а не "массовая хранение данных".

Доступ к хранимой данным, как сообщается, может помочь в поимке преступников. Клаус заявила, что дети могут быть спасены из "острой ситуации насилия". Особенно когда следственные органы подозревают недавно созданный, ранее неизвестный контент, используемый компьютер можно проследить через IP-адреса. Часто IP-адреса являются "единственным ключом к быстрому и всестороннему оказанию помощи детям".

Федеральное уголовное полицейское управление (БКА) также поддерживает эту инициативу, как указано в отчете 2021 года, который предлагал хранить IP-адреса в течение 14 дней, чтобы повысить успешность выявления преступников. Соответствующий тест 2022 года показал увеличение показателя идентификации с 41% до 80%. Хотя Федеральное министерство юстиции ранее отклоняло широкомасштабное, единообразное хранение данных, внутренний министр Нэнси Фэзер теперь поддерживает это. Недавние призывы к пересмотру правил хранения данных возникли после подозрительного теракта в Солingen.

Комиссия, в частности Федеральное уголовное полицейское управление, поддерживает предложение уполномоченного по защите данных Керстин Клаус об обязательном хранении IP-адресов интернет- и мобильными провайдерами. Если это будет разрешено судом, следственные органы смогут использовать эту информацию для быстрого выявления лиц, вовлеченных в потенциальные случаи эксплуатации детей, что может спасти детей из непосредственной опасности.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.
Политика

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера. В то же время, одновременное взрывание множества пейджеров в Ливане, по наблюдениям специалистов, служит демонстрацией мощи Израиля, хотя правительство Иерусалима не взяло на себя публичную ответственность. Этот инцидент является унизительным для "Хезболлы", так как он раскрывает уязвимости в безопасности организации. Известная своей

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Свидетели оказали первоначальную помощь человеку после авиационной атаки на Харьков примерно в...
Политика

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования.

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования. 10:30 Национальная гвардия Украины может ежедневно развернуть до десяти разведывательных дронов По словам бригадного генерала Вадима Гладкова, озвученным на сайте "Укринформ", батальон Национальной гвардии Украины может использовать до десяти разведывательных дронов в день. Интересно, что

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Мелания Трамп, бывшая первая леди, выступает на Национальном съезде Республиканской партии в...
Политика

Мелания Трамп выражает гордость за свои прошлые начинания в качестве модели, специально ссылаясь на ее обнаженные фотосессии.

Мелания Трамп, бывшая первая леди, поделилась свежим видео в социальных сетях во вторник, оправдывая свои прошлые работы в качестве модели в обнаженном виде, в то же время рекламируя свой последний труд.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Этот документ описывает:
Политика

Военные США отправляют войска "Арктических Ангелов" в отдаленный регион Аляски в ответ на российские военные учения.

На прошлой неделе personale армии США были направлены на изолированный остров к юго-востоку от Аляски, проводились оборонительные операции для защиты сил в связи с ожидаемым усилением российских и китайских военных учений в регионе, согласно заявлению армии.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.
Спорт

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер. Новым главным тренером АС Roma стал хорватский специалист Иван Юрич, всего через несколько часов после увольнения легендарного Даниэле Де Росси. Об этом официально объявил совет директоров клуба поздно вечером. Ранее Юрич тренировал «Торино» до конца летнего сезона. 49-летний Юрич подписал контракт с владельцем клуба

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.
Политика

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера. В то же время, одновременное взрывание множества пейджеров в Ливане, по наблюдениям специалистов, служит демонстрацией мощи Израиля, хотя правительство Иерусалима не взяло на себя публичную ответственность. Этот инцидент является унизительным для "Хезболлы", так как он раскрывает уязвимости в безопасности организации. Известная своей

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Свидетели оказали первоначальную помощь человеку после авиационной атаки на Харьков примерно в...
Политика

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования.

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования. 10:30 Национальная гвардия Украины может ежедневно развернуть до десяти разведывательных дронов По словам бригадного генерала Вадима Гладкова, озвученным на сайте "Укринформ", батальон Национальной гвардии Украины может использовать до десяти разведывательных дронов в день. Интересно, что

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Известный журналист Адриан Войноваровски покидает ESPN и станет менеджером мужской баскетбольной...
Спорт

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете.

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете. Войнарowski уходит из журналистики, чтобы занять должность генерального менеджера мужской баскетбольной команды своего бывшего университета, Св. Бонавентуры, как он объявил. "Тридцать семь лет назад газета The Hartford Courant предоставила мне мою первую

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно