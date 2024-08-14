Федеральный административный суд временно частично отменил запрет на "Компакт"

Министр внутренних дел Надя Фэзер (СДПГ) ранее описала журнал как "центральный рупор правого экстремистского движения". Он "непристойным образом призывал к насилию против еврейских женщин и евреев, против людей с миграционным прошлым и против нашей парламентской демократии". Компания "Компакт-Медиа ГмбХ" подала иск и ходатайство об срочном рассмотрении дела в Федеральный административный суд, которое уже было рассмотрено.

Компания "Компакт-Медиа ГмбХ" обжаловала в Федеральном административном суде введение ['запрета на "компакт"']. Несмотря на ограничения из-за спорного содержания, журнал продолжает отстаивать свою позицию в сфере правого экстремизма.

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