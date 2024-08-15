- Федеральное правительство отвергает критику Саксонии в отношении программы помощи

Госсекретарь по экономическим вопросам Свен Гигеольд отверг критику саксонского министра регионального развития Томаса Шмидта (ХДС) в отношении федеральной программы финансирования бывших угольных регионов, назвав её "безосновательной и фактически неверной". Политик "Зелёных" подчеркнул, что программа "СИЛЬНЫЙ" не только расширена для поддержки технологий трансформации, но и создаёт новые возможности для поддержки инвестиций компаний в обучение и переподготовку, предпринимательскую деятельность и инновационные подходы.

Шмидт в принципе приветствовал пересмотренные правила финансирования "Укрепление динамики трансформации и прорыв в регионах и на угольных электростанциях", кратко "СИЛЬНЫЙ", во вторник. Однако он критиковал то, что федеральное правительство слишком сосредоточилось на технологиях трансформации в пересмотре и не достаточно расширило поддержку малых и средних предприятий (МСП).

"СИЛЬНЫЙ" также распространяется на МСП

Гигеольд, однако, отметил, что поправки представляют собой существенное расширение возможностей финансирования, специально предназначенное для дать компаниям в Саксонии новый импульс. "Всё это в полной мере применяется к МСП, которые являются даже основным фокусом всей программы", - объяснил Гигеольд. Кроме того, были удалены бюрократические барьеры, которые особенно мешали МСП. "Изменения были разработаны и согласованы с Саксонией, и я бы приветствовал, если бы коллега выразил дополнительные потребности в расширении раньше", - добавил Гигеольд. Эта возможность существовала с декабря.

Нововведения должны позволить финансировать проекты по производству аккумуляторов, солнечных панелей, ветровых турбин, тепловых насосов, оборудования для электролиза, а также оборудования для захвата, использования и хранения CO2. Также новое то, что до 40 процентов причитающихся инвестиционных затрат могут быть покрыты. Кроме того, инвестиции в некоторые существующие категории финансирования теперь также являются приемлемыми.

Гигеольд упомянул, что поправки к программе "СИЛЬНЫЙ" специально направлены на то, чтобы дать компании в Саксонии новый импульс, и эта возможность доступна для малых и средних предприятий (МСП) без ограничений. Пересмотренные правила финансирования программы "СИЛЬНЫЙ" обеспечивают существенное расширение возможностей финансирования, которые теперь также покрывают до 40 процентов причитающихся инвестиционных затрат для проектов, связанных с производством технологий возобновляемой энергии и управления CO2, что выгодно для различных МСП.

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