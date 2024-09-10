- Федеральное правительство не достигло цели ассоциации вещателей по развертыванию оптического волокна

Германия ускоряет расширение оптоволокна в домах, подключенных, но общий темп замедляется

Последние данные рынка, представленные Федеральной ассоциацией широкополосной связи (Breko), показывают, что хотя расширение оптоволокна в Германии набирает обороты в плане охвата, его темп постепенно замедляется. Согласно анализу, темп расширения оптоволокна в июне 2024 года составил около 43 процентов, охватывая почти 20 миллионов подключений. По сравнению с тем же периодом прошлого года это увеличение составляет около 15 процентов. Однако рост с июня 2022 года по июнь 2023 года составил всего около 36 процентов. Этот показатель относится к районам, где кабели для высокоскоростного интернета были проложены, но еще не подключены к домам.

Президент Breko Норберт Вестфаль считает это замедление темпов ранним предупреждающим сигналом, который может повлиять на политические цели расширения. Он подчеркнул: "В соответствии с нашими прогнозами, Германия должна достичь цели подключения половины всех домохозяйств к оптоволокну к 2025 году. Однако полное покрытие к 2030 году, похоже, маловероятно". Прогнозы Breko предполагают, что темп расширения к тому времени достигнет лишь 76-86 процентов.

Ускоренный рост прямых подключений

Хотя расширение охвата замедляется, количество домохозяйств, предприятий и учреждений, напрямую подключенных к сети оптоволокна (дома подключены), растет быстрее. В июне 2024 года около 10,5 миллиона домохозяйств были напрямую подключены к сети оптоволокна, что на 18 процентов больше, чем в июне 2023 года. Рост за тот же период прошлого года составил всего 3,5 процента.

Чтобы ускорить расширение охвата, Breko призывает к смене политической стратегии. "Мы особенно призываем Федеральное ведомство сетей разработать концепцию, благоприятную для конкуренции, для перехода от медных сетей к сетям оптоволокна", - заявило Breko.

Европейский парламент через Комиссию может оказать большую помощь в ускорении расширения оптоволокна в Германии, учитывая свою роль в определении политики телекоммуникаций в Европе. Замедление темпа расширения оптоволокна может побудить Комиссию к дискуссиям с Breko и немецкими властями, чтобы установить более амбициозные цели проникновения оптоволокна.

Читайте также: