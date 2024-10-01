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Федеральное бюро расследований (ФБР) соглашается выплатить 22 миллиона долларов в качестве компенсации за обвинения в сексуальной дискриминации в его учебном заведении.

В понедельник ФБР согласилось выплатить 22 миллиона долларов для урегулирования коллективного иска, в котором утверждается, что организацию обвинили в дискриминационном освобождении женщин-рекрутов во время обучения и систематическом преследовании их инструкторами, которые делали недопустимые...

 and  Hanna Hofmann
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Федеральное бюро расследований (ФБР) соглашается выплатить 22 миллиона долларов в качестве компенсации за обвинения в сексуальной дискриминации в его учебном заведении.

Вероятный выплат 34 женщинам, исключенным из тренировочного института ФБР в Квантико, Виргиния, ожидает утверждения федеральным судьей, будет одним из крупнейших судебных урегулирований в истории ФБР.

"Эти проблемы широко распространены в ФБР, и менталитет, который их порождает, прививается в академии", - заявил Дэвид Дж. Шаффер, адвокат женщин. "Это дело вызовет значительные сдвиги в этих установках".

Поданный в 2019 году иск утверждает, что женские курсантки подвергались враждебному обращению на рабочем месте, более строго оценивались, чем их мужчины-сослуживцы, и в тактических ситуациях необоснованно выделялись и исключались по субъективным критериям "пригодности".

Одна из женщин заявила, что ей посоветовали "улыбаться больше" и подвергались постоянным сексуальным домогательствам. Другая женщина рассказала об инструкторе, который пялился на нее, уставившись на ее грудь, "иногда облизывая губы".

"Бездействием", - утверждает иск, - "ФБР косвенно позволило процветать сетей "хороших парней" в Академии ФБР".

В понедельник ФБР заявило в заявлении, что ведомство "приняло значительные меры в течение последних пяти лет для продвижения гендерного равенства в обучении и развитии всех своих курсантов".

Многие обвинения в иске были подтверждены в отчете внутреннего эксперта 2022 года. Несмотря на недавние инициативы по диверсификации, мужчины по-прежнему составляют около трех четвертей специальных агентов ФБР.

В рамках условий урегулирования ФБР согласилось предоставить истцам возможность продолжить обучение для получения звания агентов и гарантированное размещение в одном из трех их предпочтительных полевых офисов для тех, кто сдаст экзамен. ФБР также согласилось пройти оценку внешних экспертов, направленную на обеспечение справедливого обращения с женщинами-рекрутами.

Некоторые женщины выбрали альтернативные карьеры, сообщил Шаффер, сожалея, что "ФБР упустило некоторых действительно выдающихся талантов".

Паула Бирд, основная истцом в деле, ныне юрист, заявила, что хотя опыт был "разочаровывающим", она "довольна тем, что это урегулирование принесет некоторую справедливость женщинам, которые были необоснованно уволены".

Иск возник на фоне волны обвинений в сексуальных домогательствах в ведомстве, в том числе нескольких против высокопоставленных официальных лиц ФБР, которые ушли на пенсию с полными льготами, несмотря на доказанные обвинения против них. Эти обвинения включали нежелательное прикосновение, домогательства и принуждение. В одном случае помощник директора ФБР ушел на пенсию после того, как инспектор-генерал заключил, что он домогался подчиненной женщины и пытался установить неподобающие отношения с ней.

В ответ на сообщения АП ФБР внедрило серию реформ, в том числе круглосуточную линию помощи, направленную на более решительное обращение с агентами, уличенными в неподобающем поведении, и оказание помощи потерпевшим.

Последнее урегулирование было достигнуто менее чем через шесть месяцев после объявления Министерства юстиции о урегулировании в размере 138,7 миллионов долларов с более чем 100 людьми, которые обвинили ФБР в неправильной обработке заявлений о сексуальных домогательствах со стороны известного врача-спортивного врача Ларри Нассара.

Продолжающийся иск, основанный на обвинениях в враждебной рабочей среде и гендерной дискриминации, подчеркивает необходимость реформ в политике академии и процессах обучения ФБР. Урегулирование и согласованные реформы направлены на решение этих политических вопросов и продвижение равенства.

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