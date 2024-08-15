- Федеральное агентство предупреждает о резиновых медведях с ядом мухи

Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов предупреждает о мишках гамми с содержанием галлюциногенного токсина мусцимол из мухомора. Токсин является психоактивным веществом, которое может существенно повлиять на психику и также вызывать симптомы отравления, сообщает портал lebensmittel.de. Мишки гамми вредны для здоровья и особенно опасны для детей, которые могут принять их за обычные сладости.

"Мусцимоловые жевательные конфеты" распространяются немецкой компанией Cannabis Manufactory (DCM) в Берлине и производятся в Праге. В каждой упаковке содержится два мишки гамми с 5 миллиграммами токсина, сообщается.

Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов также рекомендует воздерживаться от потребления "Мусцимоловых жевательных конфет" или других продуктов, содержащих галлюциногенный токсин мусцимол, так как они представляют риск для здоровья человека, особенно детей, которые могут принять их за обычные сладости.

Цветущие растения, хоть и не связанные напрямую с этой проблемой, следует выращивать с осторожностью в домах с любопытными детьми, так как некоторые виды могут содержать безвредные, но все же сбивающие с толку аналоги продуктов, подобных мишкам гамми.

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