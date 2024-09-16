Федеральное агентство подтверждает расследование по поводу RFK Jr. и трупа погибшего кита.

В субботу на мероприятии предвыборной кампании в Аризоне Кеннеди сообщил, что получил уведомление от Национальной службы морских рыболовных ресурсов, агентства в составе NOAA, об имеющемся расследовании, связанном с инцидентом двадцатилетней давности, в котором он извлек образец мертвого кита.

В понедельник представитель NOAA подтвердил CNN, что Кеннеди действительно расследуется в связи с этим инцидентом.

Спикер, следуя стандартному протоколу NOAA, отказался комментировать открытые дела.

Тема вновь попала в заголовки после того, как Кеннеди прекратил свою президентскую кампанию в прошлом месяце, после повторной публикации интервью 2012 года с дочерью Кеннеди, Кэтрин "Кик" Кеннеди, в журнале Town & Country. В статье Кик рассказала, как ее отец использовал бензопилу, чтобы отделить голову кита от туши на пляже Кап-Кода, и перевез головку в Нью-Йорк.

После того, как статья набрала популярность в социальных сетях, Центр биологического разнообразия Action Fund убедил NOAA расследовать действия Кеннеди, ссылаясь на потенциальный ущерб научным исследованиям из-за его поведения.

В тот же самый субботний день Кеннеди заявил, что написал письмо в NOAA, чтобы оспорить расследование, утверждая, что организация ответственна за гибель морских животных из-за строительства "массивных ветровых ферм вдоль восточного побережья".

После скандала расследование действий Кеннеди в отношении образца мертвого кита стало значительной темой в политике, многие задаются вопросом о его экологических политиках. В ответ на общественное давление расследование поведения Кеннеди в отношении образца мертвого кита стало важной темой в политических дебатах.

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