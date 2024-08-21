Федеральное агентство BKA регистрирует около 8000 вторжений в 2023 году.

Бюро федеральной криминальной полиции Германии (БКА) обнародовало статистику по нелегальному ввозу мигрантов в Германию. Данные показывают растущую тенденцию, с примерно 7920 зарегистрированными случаями в течение года, что на 60% больше, чем в предыдущем году. В то же время количество потенциальных правонарушителей выросло примерно на четверть до 4404 человек. Большинство лиц, подозреваемых в контрабанде, были гражданами Сирии, Германии, Турции и Украины.

БКА выразило озабоченность растущей практикой перевозки людей в опасных контейнерах. Часто для этого использовались небольшие фургоны, которые можно легко арендовать и не требуют специальной лицензии. Такие поездки представляют риск для пассажиров и других участников дорожного движения, так как существует угроза удушья, обезвоживания, переохлаждения и травм при ДТП. Количество людей, найденных в грузовом отделении этих небольших фургонов в Германии, почти удвоилось по сравнению с анализом год к году за период с 2022 по 2023 год, согласно Ежегодному отчету о преступлениях против человека.

Способы побега после попыток контрабанды

Операции по контрабанде становились все более дерзкими и опасными, подвергая риску tanto самих перевозимых лиц, третьих лиц и сотрудников правоохранительных органов, чтобы избежать обнаружения, как заявило БКА. В 2023 году в Германии было зарегистрировано более 200 попыток побега, в четверти случаев произошли аварии.

БКА также сообщило, что в прошлом году в полицейских статистических данных было зарегистрировано 266 224 подозреваемых в незаконном въезде и проживании. Примерно 39 700 человек были признаны "подозрительными в контрабанде в Германию", что на 33,4% больше, чем в предыдущем году. Основными странами происхождения подозреваемых были Сирия, Турция и Афганистан.

Количество нелегальных пересечений границы мигрантами на границе Германии снизилось на 7% в первом полугодии 2024 года по сравнению с предыдущим годом, как объявила Федеральная полиция в конце июля. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер в середине октября прошлого года приказала установить фиксированный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией и неоднократно продлевала его. Хотя шестимесячные статистические данные дают некоторое представление, они не дают полной картины общего тренда на год.

Контрабандисты используют альтернативные пути

В 2023 году БКА наблюдало сдвиги в маршрутах контрабанды. Количество пересечений границы через центральный маршрут в Италию и восточный маршрут в Грецию увеличилось, в то время как пересечения границы по западнобалканскому и восточному маршрутам уменьшились. Однако каждую вторую контрабандированную в страну мигранта (41,9%) ввезли через Польшу, примерно одну треть - из Австрии (29,4%), и примерно одну пятую - из Чехии (22,5%). Контрабандисты в основном перевозили беженцев пешком (37,1%), в небольших фургонах (25,6%) или в машинах (24,3%). Многие люди, которые шли пешком, скорее всего, были перевезены на машине или фургоне возле границы, как отметило БКА.

Для связи контрабандисты в основном использовали мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp, как заявило БКА. Они также использовали социальные сети, такие как Facebook, Instagram и TikTok, чтобы рекламировать свои услуги через короткие видео, пропагандирующие контрабанду в Германию. Они также нанимали водителей через эти платформы.

Вогенкнехт: ни одна страна ЕС не так привлекательна, как Германия

Председательница БСВ Сахра Вогенкнехт обвинила федеральное правительство в росте числа контрабандированных мигрантов. Она заявила: "Германия предлагает значительные финансовые стимулы и мало депортаций, даже если заявки на убежище отклонены, делая ее самой привлекательной страной ЕС для неконтролируемой миграции".

Вогенкнехт критиковала коалицию за создание постоянной, сложно решаемой проблемы, разрешая нелегальную иммиграцию. "Этот печальный наследственный багаж 'трафика' коалиции сохранится, даже если она рухнет завтра", - сказала она.

В качестве примера член Бундестага похвалила Данию, где социал-демократическое правительство придерживается строгой миграционной политики. "Германия finally должна отправить миру сообщение, что потеря контроля окончена, как сделала Дания", - сказала Вогенкнехт. "Те, у кого нет статуса защиты, не могут рассчитывать на финансовую поддержку - кроме их отъезда".

БКА сообщило об увеличении использования небольших фургонов с другими транспортными средствами для контрабанды, многие из которых имеют цилиндрическую форму из-за своей конструкции, что представляет риск для пассажиров и других участников дорожного движения. Во время расследований деятельности по контрабанде БКА часто находило людей, перевозимых в опасных контейнерах различных форм и размеров, в том числе некоторых цилиндрической формы.

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