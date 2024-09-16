Федеральная резервная система наконец-то готовится снизить процентные ставки. Почему произошла такая задержка?

Также распространено мнение, что это должно было произойти гораздо позже, чем первоначально предсказывали Федеральная резервная система и финансовые аналитики в начале года.

В течение длительного времени официальные лица Федеральной резервной системы и финансовые инвесторы предсказывали, что процентные ставки снизятся в какой-то момент в 2024 году в соответствии со своими экономическими прогнозами. К концу предыдущего года надежда была велика, что Федеральная резервная система начнет снижать ставки в начале 2024 года, облегчая финансовое бремя не только для потребителей, но и для бизнеса, пострадавшего от растущих затрат. Снижение ставок к весне казалось неизбежным в начале года по прогнозам рынка фьючерсов, и большинство крупных банков Уолл-стрит ожидали первого снижения ставок до лета.

Однако девять месяцев спустя снижение ставок так и не произошло, нависая над празднованиями на Уолл-стрит и оставляя американских потребителей зажатыми высокими процентными ставками. Все может измениться в среду.

Причина позднего вмешательства ФРС

Федеральная резервная система не снизила процентные ставки раньше, так как рисковала разжечь инфляцию или сохранить ее выше целевого уровня центрального банка.

Хотя инфляция постепенно снижалась с пика 2022 года в 9,1%, первые несколько месяцев этого года были далеки от гладких в демонстрации этого. Оскар Муньос, главный стратег США по макроэкономике в TD Securities, сказал CNN, что несмотря на это, "инфляция снижалась без какого-либо существенного влияния на условия занятости или американского потребителя". После этого, скорее всего, официальные лица ФРС поняли, что "уровень процентных ставок после повышения ставок в июле прошлого года, вероятно, был достаточно высок, чтобы инфляция потеряла импульс, сохраняя при этом экономику", - сказал Муньос.

Затем появился страшный рост, о котором ранее предупреждал Джером Пауэлл, председатель ФРС, когда описывал путь инфляции к целевому уровню ФРС в 2%. В январе инфляция превзошла ожидания. Это повторилось снова и снова. К тому времени, когда официальные лица ФРС собрались на свое заседание 30 апреля - 1 мая, они были вынуждены признать в своем заявлении, что "в последнее время не было дальнейшего прогресса в достижении целевого уровня инфляции в 2 процента комитета".

Этот сложный период является причиной того, что американские потребители только недавно начали испытывать некоторое облегчение. Доходы по облигациям, которые меняются в ожидании решений ФРС, упали за последние несколько недель в ответ на обнадеживающие признаки, такие как слабые данные по занятости и охлаждение инфляции. В результате ставки по ипотеке упали, сейчас они ниже более чем на 1,5 процентных пункта по сравнению с пиком двух десятилетий осенью.

Снижение ставок в сентябре было маловероятно до конца августа, когда Пауэлл дал самое убедительное указание на то, что инфляция finally была взята под контроль, позволив ФРС finally ослабить политику в своей основной речи на ежегодном экономическом симпозиуме Федерального резервного банка в Джексон-Хоул, Вайоминг. Пауэлл также подчеркнул хрупкое состояние рынка труда как важный фактор готовности ФРС действовать.

Давление на ФРС

Федеральная резервная система обладает огромным влиянием. Ее ключевая ставка по займам, которая влияет на затраты на заимствование по всему спектру, может либо сдерживать экономический рост США, когда ставки высоки, либо стимулировать деятельность, когда ставки низкие. Именно так ФРС управляет инфляцией или растущей безработицей. И теперь, когда инфляция доминирует на сцене в течение многих лет, стойкость рынка труда также получила больше внимания.

Однако с таким значительным влиянием приходит и интенсивное внимание. Как независимая и политически нейтральная организация, ФРС все же подвержена давлению со стороны Уолл-стрит, Капитолийского холма и Белого дома. При председателе Пауэлле это также было так. Тем не менее, Пауэлл оставался непреклонным, неоднократно подчеркивая, что решения центрального банка основаны на данных.

"ФРС под руководством Джерома Пауэлла успешно справилась и с давлением финансового рынка, и с политическим давлением", - сказал CNN Филипп Карлссон-Сзлезак, главный экономист Boston Consulting Group. "Критиковать ФРС стало хобби, но в отличие от экономики, ничего не сломалось".

Инвесторы и законодатели неоднократно призывали ФРС снизить ставки в течение последнего года, ссылаясь на надвигающуюся катастрофу либо в банковской промышленности, либо на рынке труда, либо в секторе недвижимости, если ФРС не подчинится. Однако ФРС не подчинилась. Вместо этого ее решения были исключительно основаны на истории, которую рассказывают экономические данные.

Возможность мягкой посадки, ситуации, в которой инфляция сдерживается без рецессии, похоже, достижима - по крайней мере, в настоящий момент.

Задержка с понижением процентных ставок Федеральной резервной системой оказала давление на бизнес, который продолжает работать в условиях высоких процентных ставок. Эта экономическая ситуация негативно сказалась на их способности получать кредиты и инвестировать в возможности роста.

Недавнее снижение процентных ставок по инфляции и постепенное снижение доходов по облигациям привели к снижению ставок по ипотеке, что потенциально может стимулировать рост малого бизнеса, облегчая получение кредитов на расширение или ремонт.

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