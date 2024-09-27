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Федеральная администрация выделила сумму в 9,9 млрд евро для распределения международным организациям.

 and  Anne Legman
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Основной необходимый категорический количе للحكومة.
Основной необходимый категорический количе للحكومة.

Федеральная администрация выделила сумму в 9,9 млрд евро для распределения международным организациям.

В 2023 году Германия выделила внушительную сумму в 9,9 миллиарда евро различным странам в соответствии с международными нормами финансирования климата. Об этом объявило правительство Германии в пятницу, сообщают несколько министерств в Берлине. Благодаря этому вкладу Германия выполнила обещание ежегодно выделять 100 миллиардов долларов для мер по защите климата и адаптации в развивающихся и странах с переходной экономикой. Свенья Шульце, федеральный министр экономического сотрудничества и развития, заявила: "Германия остается надежным союзником. Адаптация к изменению климата остается приоритетом".

Из 9,9 миллиарда евро 5,7 миллиарда были выделены из национального бюджета. По сравнению с 6,4 миллиардами евро, выделенными в 2022 году, наблюдалось снижение бюджетных взносов от министерства развития. Несмотря на это, средства, полученные в виде государственных гарантированных кредитов, таких как те, которые предоставляются KfW и DEG, существенно выросли. В частности, эти займы на проекты по переходу к возобновляемой энергии выросли на 700 миллионов евро и достигли общей суммы в 3,8 миллиарда евро в 2023 году, что контрастирует с показателями 2022 года. Роберт Хабек, федеральный министр окружающей среды, природоохраны, ядерной безопасности и защиты прав потребителей (от "Зеленых"), заявил: "Превращение нашей энергетической системы остается нашим главным приоритетом. Благодаря проектам, которые мы финансируем, мы помогаем многим странам конкретно расширять использование возобновляемой энергии, производство водорода и устойчивой, экологически чистой инфраструктуры".

Снижение бюджетных взносов от министерства развития в 2023 году, составившее 6,4 миллиарда евро по сравнению с предыдущим годом, не помешало значительному росту займов на проекты по переходу к возобновляемой энергии. Эти займы, гарантированные государством, в том числе от KfW и DEG, выросли на 700 миллионов евро и достигли общей суммы в 3,8 миллиарда евро, что отражает финансовую поддержку Германии для мер по адаптации к изменению климата за пределами бюджетных ассигнований.

Выделение Германией в 2023 году 3,8 миллиарда евро в виде займов на проекты по переходу к возобновляемой энергии, превышающее бюджетные взносы, подтверждает приверженность страны к выделению ресурсов, необходимых странам с переходной экономикой для перехода к возобновляемым источникам энергии и устойчивой инфраструктуре в соответствии с международными нормами финансирования климата.

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