Федеральная администрация США приостановила разрешения на поставку оружия в Израиль с марта.

С марта не было никаких утвержденных поставок оружия в Израиль со стороны федерального правительства, как сообщили в Министерстве экономики в ответ на запросы депутата Бундестага Севим Дагделен, связанной с альянсом Сахры Вальгенкнехт. Эти ответы, доступные от немецкого пресс-агентства, показывают, что коалиционное правительство выдало разрешения на поставки оружия на сумму 32 449 евро с января по август 21. Однако эти разрешения были выданы в январе (30 449 евро) и феврале (2 000 евро).

Кроме того, правительство "светофора" санкционировало поставки "других военных поставок" на сумму 14,42 миллиона евро в Израиль с начала года. К таким поставкам относятся шлемы, бронежилеты и невооруженные vehicles, в то время как оружие, используемое в военных действиях, такое как винтовки, ракеты, военные корабли, взрывчатые вещества или боеприпасы, классифицируются как "оружие". Данные из Министерства экономики были получены из запросов, направленных Дагделен 10 сентября и 9 апреля.

В прошлом федеральное правительство неоднократно заявляло, что рассматривает экспорт оружия в Израиль на индивидуальной основе и не вводило всеобщего запрета на экспорт. Во вторник вечером официальный представитель правительства Штефан Хайбстрит подтвердил эту позицию, заявив: "Нет эмбарго на экспорт оружия из Германии в Израиль".

Дагделен, представитель BSW, призывает полностью прекратить экспорт оружия в Израиль. "Чтобы положить конец насилию в Газе, правительство "светофора" должно полностью прекратить свой экспорт оружия в частично правоэкстремистское правительство Нетаньяху", - сказала она.

Вопрос о поставках оружия является значительной темой дискуссий в связи с войной в Газе, и Дагделен призывает полностью прекратить экспорт оружия в Израиль из-за текущей ситуации. Война в Газе служит фоном для призыва Дагделен к действию, так как она считает, что прекращение экспорта оружия может способствовать деэскалации ситуации.

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