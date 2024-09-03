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ЭкономикаНовостиГермания

Федеральная администрация планирует уменьшить свою долю в Commerzbank.

Федеральное правительство рассматривает возможность вмешательства в Meyer Werft. Германия имеет историю оказания помощи проблемным предприятиям, на одно из которых сейчас рассматривается выход.

 and  Mark Rodriguez
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Район Хессе планирует уменьшить свои акции в Коммерцбанке.
Район Хессе планирует уменьшить свои акции в Коммерцбанке.

- Федеральная администрация планирует уменьшить свою долю в Commerzbank.

Правительство планирует расстаться с Commerzbank. Сначала федеральная администрация планирует снизить свою долю в компании, как было объявлено Федеральным финансовым надзором Германии. Как заявил Флориан Тонкар, парламентский государственный секретарь в Федеральном министерстве финансов и глава соответствующего межведомственного комитета, "Интервенция федерального правительства в Commerzbank в 2008 и 2009 годах была необходима для предотвращения турбулентности на финансовом рынке во время банковского кризиса". Поскольку Commerzbank вновь обрел стабильность и прибыльность, логично, что федеральное правительство начинает продавать свои акции в ныне прибыльном и восстановленном институте.

Ева Грунвальд, CEO Финансового агентства, отметила, что банк находится на подъеме с 2021 года. Таким образом, решение федерального правительства уменьшить свою долю и eventually выйти из Commerzbank оправдано. Продажа соответствующего пакета акций будет произведена в прозрачном и рыночно-ориентированном формате, как указано в заявлении. Дополнительные решения о продаже будут приняты межведомственным комитетом в надлежащее время.

Commerzbank испытывал финансовые трудности во время обвала финансового рынка в 2008 году и получил в общей сложности 18,2 миллиарда евро финансовой помощи из Фонда стабилизации финансового рынка (FMS) в 2008 и 2009 годах для сохранения стабильности рынка. На данный момент возвращено около 13,15 миллиарда евро. В настоящее время федеральное правительство владеет 16,49% акций Commerzbank через FMS.

Федеральный финансовый надзор Германии объявил, что федеральная администрация планирует снизить свою долю в Commerzbank, крупном банке, базирующемся в Германии. В свете финансового восстановления и прибыльности банка план по продаже акций и eventualному выходу из Commerzbank оправдан, как отметила Ева Грунвальд, CEO Финансового агентства.

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