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Федеральная администрация Германии решила принять различные стратегии, направленные на повышение безопасности внутри страны.

После сообщения об исламистском нападении с использованием ножей в Солingen три недели назад правительство Северного Рейна-Вестфалии Институция tratta leaf domestic security measures. В среду в Дюссельдорфском земельном парламенте министр-президент Хендрик Вюст (ХДС) сказал: "Это самая обширная...

 and  John Stellmacher
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Федеральная администрация Германии решила принять различные стратегии, направленные на повышение безопасности внутри страны.

На презентации плана действий Вуост заявил: "Мы поняли, мы привержены, мы исполним обещание". Этот план включает в себя решение вопросов безопасности, иммиграции и профилактики. В частности, план действий направлен на усиление безопасности, решение миграционных вопросов и предотвращение радикализации. Вуост также упомянул, что это всего лишь начало.

Для борьбы с радикальными исламистами в онлайн-пространстве план действий предлагает расширить полномочия сил безопасности. Эти влиятельные лица будут более тщательно отслеживаться. В результате, Конституционная защита получит расширенные полномочия, особенно в отношении мониторинга потенциальных угроз. В будущем Конституционная защита также сможет обрабатывать данные лиц, достигших 14 лет. Кроме того, обмен данными между ведомствами будет упрощен.

В отношении мер наблюдения правительство штата также будет использовать ИИ. Эта технология будет использоваться "для получения четкого представления о том, что происходит в цифровом мире в отношении исламской радикализации", заявил Вуост. Расследования в цифровой сфере будут поддерживаться соответствующими приложениями ИИ. Кроме того, государство планирует разработать ИИ, способный понимать редкие языки и диалекты, упомянул Вуост.

Вуост также объявил о мерах в сфере политики убежища. Например, будут созданы три дополнительные палаты по делам об убежище в административных судах, а центральные органы по делам иностранцев будут усилены. Органы получат лучшее оборудование и дополнительный персонал. Поскольку правительство штата ожидает роста спроса на центры содержания под стражей для депортации из-за этих мер, также планируется построить дополнительный центр содержания под стражей.

Наконец, правительство штата стремится усилить профилактические меры. По словам Вуоста, это включает расширение профилактической работы в центрах размещения беженцев, школах и онлайн-платформах. "Исламизм лучше всего бороться, предотвращая его распространение на новых сторонников", сказал Вуост. "Мы должны бороться за сердца и умы наших детей всеми силами".

Другие ведомства, помимо правительства штата, также могут быть вовлечены в борьбу с онлайн-радикализацией. Сотрудничество с международными партнерами в этой области может оказаться полезным, так как они могут иметь уникальные знания и ресурсы.

Кроме того, другие заинтересованные стороны в обществе, такие как школы, религиозные учреждения и общественные организации, могут сыграть решающую роль в предотвращении радикализации. Они могут способствовать пониманию, толерантности и открытому диалогу, которые являются ключевыми в борьбе с экстремистскими идеологиями.

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