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Федеральные земли ГерманииНовостиКомитет по бюджетам

FDP выступает за одобрение парламентом финансовой помощи Meyer Werft.

Администрация и местные власти стремятся оказать помощь терпящему бедствие Meyer Werft. Парламентарий от коалиции предостерегает, что решение о государственном участии требует одобрения парламента.

 and  Elizabeth Wells
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Меер Верфт, известный своими исключительными круизными суднами, в настоящее время находится в самом...
Меер Верфт, известный своими исключительными круизными суднами, в настоящее время находится в самом серьезном положении, в котором когда-либо был.

- FDP выступает за одобрение парламентом финансовой помощи Meyer Werft.

В следующем обсуждении в Бундестаге будет рассмотрена возможность оказания государственной поддержки Meyer Werft в Папенбурге. Как сообщил представитель Бюджетного комитета фракции FDP Ото Фрикке, решение будет принято как законодательная власть в первой половине сентября, как сообщает немецкое новостное агентство.

Фрикке заявил, что помощь будет целесообразной только в случае наличия четкого перспективного плана прибыли для компании. Правительство, по его словам, может действовать только как "мост", предоставляя помощь для судостроительной верфи Meyer Werft. Однако выход федерального правительства из компании должен быть скорым, иначе нет места для входа.

В настоящее время Meyer Werft столкнулась с existential crisis из-за резкого роста затрат на энергию и ресурсы в судостроении. Компания срочно нуждается в значительных средствах для финансирования строительства новых судов.

Текущее предложение, которое рассматривается, предусматривает временное участие федерального правительства и земли Нижняя Саксония в судостроительной верфи, с целью увеличения уставного капитала примерно на 400 миллионов евро. Кроме того, Meyer Werft нужны гарантии для получения новых кредитов на судостроение. Канцлер Германии Олаф Шольц заверил компанию о поддержке федерального правительства в четверг.

Бюджетный комитет по бюджетам рассмотрит предложенную помощь для Meyer Werft, так как участие федерального правительства в Бюджетном комитете необходимо для выделения средств судостроительной верфи. Ото Фрикке, представитель Бюджетного комитета от фракции FDP, подчеркнул, что любая помощь будет зависеть от прибыльного будущего Meyer Werft.

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