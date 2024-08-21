- ФДП выражает критику федеральному министру внутренних дел за запрет на компактные автомобили.

В ходе дискуссии о приостановке запрета журнала "Компакт" лидер фракции FDP в Саксонии-Анхальт Андреас Зильберсак выступил против федерального министра внутренних дел Наэнси Фезер (СДПГ). Зильберсак заявил: "В конце концов, это все равно, что дать повод для празднования AfD. Вот что действительно неприемлемо в этой ситуации", имея в виду дебаты, инициированные фракцией AfD в ландтаге под темой "Защита свободы прессы и СМИ".

Федеральный административный суд временно приостановил реализацию запрета Фезер на "Компакт", поставив под сомнение целесообразность ограничений. Это означает, что журнал может продолжать издаваться при определенных условиях. Окончательное решение будет принято в основных разбирательствах. Фезер ввел запрет 16 июля, назвав издание "главным СМИ для крайне правых кругов".

Зильберсак подтвердил свою неприязнь к журналу, но подчеркнул, что правовое государство имеет конкретные правила. Те, кто переступает эти границы, получат жесткий ответ, как выразился Зильберсак.

Со-глава фракции AfD Оливер Кирхнер раскритиковал действия Фезер как выстрел себе в ногу. Кроме того, издатель "Компакта" Юрген Эльссэссер посетил конференцию AfD в Магдебурге на выходных и подчеркнул давнюю дружбу и братские отношения между журналом и ассоциацией AfD в земле.

Лидер фракции СДПГ Катарина Пэhle выразила интерес к тому, чтобы дождаться окончательного решения суда. Получение правовой защиты в ускоренном порядке не гарантирует успеха в основных разбирательствах, считает Пэhle. Лидер фракции ХДС Гуido Хойер заявил, что заявление AfD было просто популизмом. "У нас в Германии свобода прессы, и мы стоим на этой позиции", - заявил Хойер.

Несмотря на сомнения Зильберсака в отношении "Компакта", он подчеркнул важность соблюдения правовых границ в FDP. Несоблюдение этих правил повлечет за собой серьезные последствия, как подчеркнул Зильберсак.

Кроме того, Федеральная демократическая партия (FDP) в Саксонии-Анхальт продолжает выступать за соблюдение свободы прессы, отличаясь от позиции Фезер по запрету "Компакта".

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