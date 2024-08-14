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Федеральные земли ГерманииНовостиЯ не собираюсь.

ФДП призывает к мерам по облегчению бремени на сельское хозяйство

Фракция FDP считает, что сельское хозяйство на севере получает недостаточно поддержки. Поэтому фракция призывает к пакету мер поддержки и требует от Министра-президента принятия мер.

 and  Grigoriy Williams
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- ФДП призывает к мерам по облегчению бремени на сельское хозяйство

Фракция FDP в Шлезвиг-Гольштейне потребовала пакета помощи для сельского хозяйства. "Мы призываем Министр-президента наконец выполнить свои обещания и облегчить бремя небольших и средних ферм в сельском хозяйстве с помощью государственных мер", - сказал лидер фракции FDP Кристофер Вогт в Киле.

Министр-президент Даниель Гюнтер (ХДС) обещал пакет весной в ответ на протесты farmers, но до сих пор ничего не было сделано, по словам Вогта. Несмотря на громкие обещания, FDP теперь предлагает конкретные меры. Фракция выступает за сокращение ненужной бюрократии и существенное облегчение в области полевых изгородей.

Изгородь, или "knick" по-немецки, - это ряд кустарников с деревьями, отделяющий поля и культуры и служащий ветрозащитой. Ее обрезают каждые несколько лет, то есть сильно укорачивают.

Критика распределения портфелей

Вогт выразил обеспокоенность тем, что Гюнтер может снова уступить своему зеленому коалиционному партнеру. Даже меры облегчения для охоты на диких кабанов пришлось реализовывать министру сельского хозяйства ХДС Вернеру Шварцу через распоряжение, так как Зеленые отказались дать свое согласие.

Кроме того, Вогт критиковал черно-зеленое распределение портфелей, с министерством сельского хозяйства, возглавляемым ХДС, и министерством окружающей среды, возглавляемым Зелеными. С точки зрения лидера фракции FDP, это приводит к тому, что министр окружающей среды от Зеленых постоянно тормозит и блокирует своего коллегу из ХДС.

Я не уверен, что Министр-президент выполнит свои обещания, учитывая задержку с мерами облегчения для охоты на диких кабанов из-за возражений зеленого коалиционного партнера. Несмотря на призывы FDP об облегчении, я не буду задерживать дыхание в ожидании быстрых действий.

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