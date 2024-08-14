Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиБюджетная политика

ФДП предлагает фиксированные сокращения бюджета

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут

ФДП предлагает фиксированные сокращения бюджета

Коалиция "синего света" продолжает спорить о федеральном бюджете на 2025 год. Главным камнем преткновения является существующий разрыв в миллиард евро. Ныне FDP предлагает единое решение: сократить 1,5 процента средств во всех областях.

В споре о федеральном бюджете на 2025 год фракция FDP предлагает единое сокращение на 1,5 процента во всех ведомствах. "Единое сокращение на 1,5 процента во всех ведомствах - это возможное решение, которое можно обсудить", - сказал заместитель фракционного лидера Кристоф Меер газете "Бильд". Существует несколько вариантов закрыть финансовую потребность. Цель - "конституционно законный бюджет, так как Основной закон должен соблюдаться".

Президент Федеральной ассоциации налогоплательщиков Рейнер Хольцнагель призвал федеральное правительство сделать соответствующие сбережения. Он отметил, что разрыв в три-five миллиардов евро составляет всего один процент от общего бюджета в 481 миллиард евро. "Многие люди вынуждены экономить гораздо больше из-за инфляции и справляются с этим без споров".

Коалиция "синего света" спорит о бюджете уже несколько недель. Недавно представители SPD и "Зеленых" выразили оптимизм. "Я считаю, что федеральное правительство урегулирует оставшиеся вопросы по проекту бюджета на этой неделе и затем представит свой совместный проект парламенту", - сказал заместитель фракционного лидера SPD Ахим Пост газете "Рейнская почта".

"Зеленые" обвиняют в этом министра финансов Кристиана Линднера. Лидер FDP "односторонне отверг соглашение о бюджете без обратной связи в коалиции", - сказал заместитель фракционного лидера "Зеленых" Андреас Одриш. Еще более срочно он должен наконец сделать "серьезные предложения для решения" оставшихся бюджетных вопросов.

Генеральный секретарь FDP Биджан Джир-Сараи предупредил о спешке с бюджетом. "Все эти вещи, конечно, должны быть очень тщательно проверены", - сказал он в Берлине. Важно действовать "осторожно и, прежде всего, очень мудро" при составлении бюджета. В частности, он выступил против попыток обойти ограничение долга в Основном законе. Правительство уже однажды потерпело неудачу с этим, отметил он, ссылаясь на решение Федерального конституционного суда.

Предложение FDP о едином сокращении бюджета на 1,5 процента во всех ведомствах является потенциальным решением для преодоления бюджетного дефицита, как признал заместитель фракционного лидера Кристоф Меер. Для эффективного решения финансовой потребности важно, чтобы федеральное правительство сделало необходимые сбережения, как предложил президент Федеральной ассоциации налогоплательщиков Рейнер Хольцнагель.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший принимает вопросы от reporters во время...
Политика

Как присутствие РФК-младшего на избирательном бюллетене штата Мэн может задержать прогноз в 2024 году.

Выборы президента 2020 года заняли дни на mengambilнение, но 2024 год мог бы заняться ещё дольше, благодаря определённому процессу голосования, используемому в двух штатах, которые обычно не являются центром национальных политических кампаний.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Лидер фракции FDP Дуран не видит спешки в переговорах по бюджету «светофора» относительно...
Политика

Кроме того, Комиссии было предложено представить предложение о директиве о защите работников от рисков, связанных с использованием электронных устройств.

Проект федерального бюджета на 2025 год должен был быть направлен в Бундестаг в пятницу. Лидер фракции FDP в парламенте по поводу этой спорной темы коалиции трафика

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Подсудимая Сузан Лоринц ведет записи во время своего судебного процесса в Окале, Флорида, во...
Политика

Присяжные слушают доказательства в суде над белой женщиной, которая убила чёрного соседа из-за спора с детьми, играющими на улице.

Жюри Флориды выслушало доказательства второй день в процессе по обвинению Сьюзан Лоринц, 60-летней белой женщины, обвиняемой в умышленном убийстве невооруженной чернокожей матери во время продолжающегося спора из-за того, что дети из окрестных домов играли рядом с ее домом

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший принимает вопросы от reporters во время...
Политика

Как присутствие РФК-младшего на избирательном бюллетене штата Мэн может задержать прогноз в 2024 году.

Выборы президента 2020 года заняли дни на mengambilнение, но 2024 год мог бы заняться ещё дольше, благодаря определённому процессу голосования, используемому в двух штатах, которые обычно не являются центром национальных политических кампаний.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно