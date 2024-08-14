ФДП предлагает фиксированные сокращения бюджета

Коалиция "синего света" продолжает спорить о федеральном бюджете на 2025 год. Главным камнем преткновения является существующий разрыв в миллиард евро. Ныне FDP предлагает единое решение: сократить 1,5 процента средств во всех областях.

В споре о федеральном бюджете на 2025 год фракция FDP предлагает единое сокращение на 1,5 процента во всех ведомствах. "Единое сокращение на 1,5 процента во всех ведомствах - это возможное решение, которое можно обсудить", - сказал заместитель фракционного лидера Кристоф Меер газете "Бильд". Существует несколько вариантов закрыть финансовую потребность. Цель - "конституционно законный бюджет, так как Основной закон должен соблюдаться".

Президент Федеральной ассоциации налогоплательщиков Рейнер Хольцнагель призвал федеральное правительство сделать соответствующие сбережения. Он отметил, что разрыв в три-five миллиардов евро составляет всего один процент от общего бюджета в 481 миллиард евро. "Многие люди вынуждены экономить гораздо больше из-за инфляции и справляются с этим без споров".

Коалиция "синего света" спорит о бюджете уже несколько недель. Недавно представители SPD и "Зеленых" выразили оптимизм. "Я считаю, что федеральное правительство урегулирует оставшиеся вопросы по проекту бюджета на этой неделе и затем представит свой совместный проект парламенту", - сказал заместитель фракционного лидера SPD Ахим Пост газете "Рейнская почта".

"Зеленые" обвиняют в этом министра финансов Кристиана Линднера. Лидер FDP "односторонне отверг соглашение о бюджете без обратной связи в коалиции", - сказал заместитель фракционного лидера "Зеленых" Андреас Одриш. Еще более срочно он должен наконец сделать "серьезные предложения для решения" оставшихся бюджетных вопросов.

Генеральный секретарь FDP Биджан Джир-Сараи предупредил о спешке с бюджетом. "Все эти вещи, конечно, должны быть очень тщательно проверены", - сказал он в Берлине. Важно действовать "осторожно и, прежде всего, очень мудро" при составлении бюджета. В частности, он выступил против попыток обойти ограничение долга в Основном законе. Правительство уже однажды потерпело неудачу с этим, отметил он, ссылаясь на решение Федерального конституционного суда.

Предложение FDP о едином сокращении бюджета на 1,5 процента во всех ведомствах является потенциальным решением для преодоления бюджетного дефицита, как признал заместитель фракционного лидера Кристоф Меер. Для эффективного решения финансовой потребности важно, чтобы федеральное правительство сделало необходимые сбережения, как предложил президент Федеральной ассоциации налогоплательщиков Рейнер Хольцнагель.

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