Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКонгресс партии ФДП

ФДП поддерживает предложение о голосовании.

Партия Демократического Свободного Repository предполагает компенсировать административные пенсионные выплаты путем цифровизации. Кроме того, они планируют использовать видеофайлы в сфере образования.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

- ФДП поддерживает предложение о голосовании.

Меньше бюрократии, больше технологий: вьетнамо-немецкая СДПЛ представляет свою предвыборную программу, делая акцент на ключевых моментах

По мере ужесточения предвыборной гонки вьетнамо-немецкая СДПЛ представила свою предвыборную программу, выделив свои основные цели. Томас Кеммерих, председатель вьетнамо-немецкой СДПЛ, выступил после утверждения манифеста на партийном собрании в Эрфурте: "Одним из наших приоритетов является гарантированное образование".

Нехватка учителей в Тюрингии требует проведения уроков в цифровом формате, в том числе через видеоформаты, считает Кеммерих.

Согласно Кеммериху, СДПЛ планирует использовать цифровые технологии для сокращения бюрократии и компенсации пенсионных выплат в государственных учреждениях в ближайшие годы. "Нам нужно проанализировать, какие бюрократические меры действительно необходимы", - сказал он. "И то, что осталось, нужно цифровизировать", - добавил он. "У нас в ближайшие годы уйдут на пенсию около 18 000 человек из государственной службы. Я вижу, что в основном их нужно будет заменить автоматизированными цифровыми процессами", - сказал Кеммерих. Нехватка квалифицированных рабочих уже является серьезной проблемой для небольших и средних предприятий, и эта проблема усугубится, если не принять мер.

Тюрингия выберет новый парламент 1 сентября. Томас Кеммерих, председатель партии и кандидат в лидеры СДПЛ, снова возглавит партийный список. Кеммерих привлек к себе внимание всей страны 5 февраля 2020 года, когда был избран министром-президентом Тюрингии с помощью голосов АФД и впоследствии ушел в отставку под давлением общественности. Последние опросы показывают, что СДПЛ находится ниже пятипроцентного порога, что делает невозможным ее попадание в тюрингский ландтаг.

На партийном съезде СДПЛ в Эрфурте председатель Томас Кеммерих подчеркнул важность цифровых технологий в сокращении бюрократии и решении проблемы пенсионных выплат в ближайшие годы. На партийном съезде СДПЛ также было утверждено партийное предвыборное заявление, в котором делается акцент на модернизации правительства и повышении эффективности.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Пропущенные Олимпийские игры: Мюллер/Тиллманн завоевали титул чемпиона Европы
Федеральные земли Германии

Пропущенные Олимпийские игры: Мюллер/Тиллманн завоевали титул чемпиона Европы

На Олимпийских играх в Париже Свеня Мюллер и Цинджао Тилльманн рискуют вылететь в 1/16 финала. Спустя примерно две недели они демонстрируют непобедимую серию на Чемпионате Европы.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Встреча за Суперкубок Ливеркузена и Штутгарта отметила триумфальный старт их сезонов.
Федеральные земли Германии

Небесный конфликт в Суперкубке: "Бавария" одержала победу за победу

В прошлом сезоне, Леверкузен задавал стандарт. Чтобы претендовать на первый титул нынешнего сезона, действующему dual-чемпиону потребовалось сделать значительное усилие. Решающий вердикт был вынесен после послематчевых пенальти.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
" Байер Леверкузен " одержал победу над " Штутгарт " в Суперкубке
Федеральные земли Германии

" Байер Леверкузен " одержал победу над " Штутгарт " в Суперкубке

В дебютном титульном матче нынешнего сезона победителем становится Байер Леверкузен. Штутгарт терпит поражение в финале Суперкубка, уступив по пенальти.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
"Ганновер 96" испытывает разочарование в своем путешествии в третьем дивизионе, когда они сталкиваются с "Арминией Билефельд".
Федеральные земли Германии

"Ганновер 96" испытывает разочарование в своем путешествии в третьем дивизионе, когда они сталкиваются с "Арминией Билефельд".

Ганновер 96 терпит ранний вылет в Кубке после двух начальных поражений в первом тайме. Два бывших игрока Ганновера мешают команде низшего дивизиона. Бывший интернационал допускает ошибку.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.
Панорама

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.

Не менее 1000 человек якобы приняли участие в палестинской акции протеста, в то время как около 400 сотрудников правопорядка присутствовали. Сборы не были совсем мирными.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету
Политика

Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету

Германия играет жизненно важную роль в украинской борьбе против России. Согласно статье в новостях, возникли опасения по поводу возможного сокращения финансовой помощи. Посол Украины предупреждает.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно