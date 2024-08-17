- ФДП поддерживает предложение о голосовании.

Меньше бюрократии, больше технологий: вьетнамо-немецкая СДПЛ представляет свою предвыборную программу, делая акцент на ключевых моментах

По мере ужесточения предвыборной гонки вьетнамо-немецкая СДПЛ представила свою предвыборную программу, выделив свои основные цели. Томас Кеммерих, председатель вьетнамо-немецкой СДПЛ, выступил после утверждения манифеста на партийном собрании в Эрфурте: "Одним из наших приоритетов является гарантированное образование".

Нехватка учителей в Тюрингии требует проведения уроков в цифровом формате, в том числе через видеоформаты, считает Кеммерих.

Согласно Кеммериху, СДПЛ планирует использовать цифровые технологии для сокращения бюрократии и компенсации пенсионных выплат в государственных учреждениях в ближайшие годы. "Нам нужно проанализировать, какие бюрократические меры действительно необходимы", - сказал он. "И то, что осталось, нужно цифровизировать", - добавил он. "У нас в ближайшие годы уйдут на пенсию около 18 000 человек из государственной службы. Я вижу, что в основном их нужно будет заменить автоматизированными цифровыми процессами", - сказал Кеммерих. Нехватка квалифицированных рабочих уже является серьезной проблемой для небольших и средних предприятий, и эта проблема усугубится, если не принять мер.

Тюрингия выберет новый парламент 1 сентября. Томас Кеммерих, председатель партии и кандидат в лидеры СДПЛ, снова возглавит партийный список. Кеммерих привлек к себе внимание всей страны 5 февраля 2020 года, когда был избран министром-президентом Тюрингии с помощью голосов АФД и впоследствии ушел в отставку под давлением общественности. Последние опросы показывают, что СДПЛ находится ниже пятипроцентного порога, что делает невозможным ее попадание в тюрингский ландтаг.

На партийном съезде СДПЛ в Эрфурте председатель Томас Кеммерих подчеркнул важность цифровых технологий в сокращении бюрократии и решении проблемы пенсионных выплат в ближайшие годы. На партийном съезде СДПЛ также было утверждено партийное предвыборное заявление, в котором делается акцент на модернизации правительства и повышении эффективности.

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