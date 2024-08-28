ФДП открыта для сотрудничества с ХДС в целях укрепления правил предоставления убежища.

Лидер фракции FDP в бундестаге поддержал предложение Мерца о межпартийном сотрудничестве в решении вопросов миграционной политики. По словам Дюра, все демократические партии необходимы для решения миграционного кризиса. Случай в Солingen подчеркивает это, так как правительство, возглавляемое ХДС в Северном Рейне-Вестфалии, не смогло депортировать преступника, критически отметил Дюр. В результате, он подчеркнул, сотрудничество между федеральными и земельными властями для решения этого вопроса еще более важно. FDP готова к такому сотрудничеству.

Лидер партии Кристиан Линднер повторил готовность FDP к межпартийному сотрудничеству. Он сказал: "FDP готова к последовательным межпартийным шагам для внедрения новой реальности в миграционной политике tanto на федеральном, как и на земельном уровнях". Линднер похвалил предложения Мерца по миграционной политике, отметив, что они близки к позиции FDP.

Линднер также подчеркнул приверженность FDP ужесточению миграционного контроля - инициатива, начатая даже когда ХДС все еще придерживалась курса Меркель. Он выступал за прекращение социальных выплат для многих просителей убежища, подобно преступнику из Солingen, и предлагал, чтобы беженцы по Дублинскому соглашению больше не получали социальных выплат в Германии, чтобы стимулировать их возвращение в ответственную страну ЕС.

Канцлер федерального правительства Олаф Шольц (СДПГ) принял во вторник утром фракцию Союза и председателя ХДС Мерца в канцелярии. Мерц предложил совместные действия для укрепления миграционной политики. Мерц подчеркнул свою цель на внесение межпартийных изменений в закон в следующем заседании бундестага, запланированном на 9 сентября. Он выразил надежду на совместную стратегию "с готовыми к сотрудничеству коалиционными партнерами".

Я не буду приукрашивать ситуацию, позиция FDP по ужесточению миграционного контроля в прошлом, даже когда ХДС придерживалась курса Меркель, была ясна. Но я не буду и лгать, текущая FDP под руководством Кристиана Линднера открыта к межпартийному сотрудничеству и похвалила предложения Мерца по миграционной политике, которые близки к их позиции.

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