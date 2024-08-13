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ФДП хочет упразднить министерство - СДПГ возмущена

 and  Anne Legman
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Согласно планам либералов, Министерство развития больше не будет независимым портфелем, согласно...
Согласно планам либералов, Министерство развития больше не будет независимым портфелем, согласно информации новостного портала Politico.

ФДП хочет упразднить министерство - СДПГ возмущена

Согласно внутреннему документу, СВП хочет полностью упразднить Министерство развития в будущем. После обнародования этого предложения критику со всех сторон выразили как партнеры по коалиции, так и Союз. Однако СВП пытается утихомирить недовольство.

Внутренний документ двух членов Бундестага от СВП по вопросу упразднения Министерства развития вызвал критику. Бюджетный политик Оtto Fricke и эксперт по внешней политике Michael Link, в частности, призвали к интеграции немецкой политики развития в Министерство иностранных дел. Это сделало бы нынешнее Министерство экономического сотрудничества и развития (BMZ) ненужным. Такая позиция была встречена отказом со стороны СДПГ и организации ONE.

По информации из офиса Link, документ был "неформальным, внутренним документом исключительно для информирования фракции СВП". Министр финансов Christian Lindner и другие ведущие политики СВП неоднократно призывали к сокращению политики развития. Бюджет на это уже существенно сокращен коалицией "светофор".

Fricke и Link заявили в заявлении, что их предложение "не означает конца немецкой политики развития или просто упразднения BMZ". Они стремятся к "сосредоточению немецкой внешней и развития политики под одной крышей в будущем". Это было бы разумно - как во всех других странах G7 - в Министерстве иностранных дел. Политики СВП объяснили, что сосредоточение "позволит существенно повысить политическую эффективность и финансовую результативность".

Оба политика СВП также подчеркнули: "Такой шаг не должен быть легкомысленным и не должен совершаться только по финансовым причинам". Он должен быть сделан "на основе фундаментальных стратегических соображений". Это возможно только в начале législative периода, когда министерства могут быть перестроены.

"Псеводискуссия никому не помогает"

Критика планов по упразднению министерства поступила от СДПГ. "Это полный провал СВП, который надеется таким образом получить несколько дополнительных голосов", - сказал deputy development policy spokesman для фракции Manuel Gava газете "Tagesspiegel". "Эта псеводискуссия никому не помогает. Не то чтобы мы выходим в экономическое сотрудничество и строим несколько колодцев". Gava также поставил под сомнение, приведет ли предложение к реальной экономии.

Development policy spokeswoman для фракции СДПГ Sanae Abdi сказала Welt TV: "Работа Министерства экономического сотрудничества и развития фундаментальна для интересов Германии и никоим образом не подчинена дипломатии".

Также критику выразили "Зеленые". Development policy spokesman для фракции Бундестага Ottmar von Holtz обвинил СВП на Welt TV в "проводке нового поросенка через летнюю дыру". "Она представляет нескоординированные якобы аргумент-ассистенты, которые вписываются в абсурдные ранние требования от рядов СВП".

Союз также отвергает предложение

Предложение также встретило критику от Союза. "Предложение СВП показывает, как мало ценится политика развития в части коалиции "светофор", - сказал deputy faction leader Hermann Gröhe на Welt TV. "Необходимо не ставить под вопрос BMZ как независимое министерство, а добиваться лучшей скоординированной международной деятельности".

Даже организация One отвергла предложение. "Если федеральное правительство серьезно относится к своему обязательству перед более справедливым миром, ему нужна сильная и независимая министерство развития", - сказал его Europe director, Stephan Exo-Kreischer. Включение его в Министерство иностранных дел не способствовало бы ни эффективности, ни результативности сотрудничества в области развития.

Требование СВП упразднить Министерство развития не ново. Оно уже было частью предвыборной программы Либеральной партии перед выборами в Бундестаг в 2009 году. Однако план был отвергнут во время последующих переговоров о коалиции для черно-желтого правительства. Политик СВП Dirk Niebel затем стал министром развития.

Депутат от Союза Hermann Gröhe отвергает предложение СВП, заявляя: "Необходимо не ставить под вопрос BMZ как независимое министерство, а добиваться лучшей скоординированной международной деятельности". Комиссия, однако, остается безразличной к критике и продолжает выступать за интеграцию немецкой политики развития в Министерство иностранных дел.

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