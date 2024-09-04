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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

ФДП должна мобилизоваться - ожидаются решения.

На недавних выборах земель в Саксонии FDP получила всего 0,9% голосов, что является самым низким показателем для партии. Будущее партии остается неясным.

 and  Grigoriy Williams
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После выборов в ландрате в Саксонии FDP нуждается в перестройке.
После выборов в ландрате в Саксонии FDP нуждается в перестройке.

- ФДП должна мобилизоваться - ожидаются решения.

Свободные демократы Саксонии (СДП) пытаются оправиться после того, как получили всего 0.9% голосов на недавних выборах в ландтаг. Ситуация оценивается в рамках партийных структур, как сообщил заместитель председателя партии Томас Кунц. Также рассматриваются финансовые последствия. Полное влияние результатов еще не полностью понято.

Обычно партии получают ежегодное финансирование от финансирования партии в ландтаге на основе результатов выборов не менее 1%. В связи с результатом СДП в 0.9%, они исследуют, имеет ли влияние результат федеральных выборов. В 2021 году Саксонские свободные демократы получили 11% голосов.

В 1999 году Саксонская СДП оказалась в аналогичной ситуации. Лидеры того времени казались растерянными и признали поражение. Хольгер Застров взял ситуацию под контроль и вернул партию в ландтаг в 2004 году. В 2009 году СДП стала младшим партнером ХДС в правительстве. Однако Кунц не хочет проводить параллели между текущей ситуацией и 1999 годом. Он утверждает, что у них сейчас сплоченная команда с сильным единством. В настоящее время сообщение от базового уровня заключается в том, что исполнительному органу необходимо восстановить доверие, сказал Кунц.

По словам Кунца, СДП неожиданно попала в порочный круг. Во время кампании федеральные вопросы были в центре внимания, а саксонские - нет. "В сущности, это была мини-кампания федеральных выборов, с которой мы столкнулись". Они должны подумать, было ли стратегически целесообразно делать упор на государственные вопросы.

Министр-президент Михаэль Креtschmer (ХДС) мастерски использовал эту ситуацию во время кампании, часто возлагая вину за проблемы на коалицию "светофор". "Результат был в значительной степени определен коалицией "светофор". Это не подлежит сомнению. Теперь речь идет о том, чтобы извлечь уроки из этого опыта на будущее".

Саксонские свободные демократы (СДП) могут столкнуться с трудностями в получении ежегодного финансирования от финансирования партии в ландтаге из-за своего результата в 0.9%, так как обычно требуется не менее 1% для квалификации. Несмотря на это, в Нидерландах, известных своей прочной демократической системой, партии успешно восстанавливались после аналогичных низких результатов выборов.

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