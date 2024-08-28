- Фармацевты выражают возражения против предложений Латербаха

Фармацевты Тюрингии критикуют предложения федерального правительства по реформе аптек

Фармацевты Тюрингии выражают недовольство предложенными изменениями для аптек. Стефан Финк, глава Союза фармацевтов Тюрингии, сказал: "Нам нужна реформа, которая ставит фармацевтов как медицинских работников на первое место, а не цифровые машины по выдаче лекарств". На протестах в Эрфурте и Дрездене Финк подчеркнул необходимость финансовой стабильности для экономического планирования аптек.

Предложение о реформе: Аптеки без фармацевта на месте

Одной из спорных тем в стратегиях реформы, предложенных федеральным министром здравоохранения Германии Карлом Лаутербахом (СДПГ), является идея разрешить аптечным филиалам работать даже если фармацевт доступен только по телефону или видеоконференции в другом филиале. В представлении Лаутербаха, фармацевтические технические помощники могут управлять местными запасами в таких ситуациях.

Лаутербах хочет бороться с уменьшением присутствия аптек в сельской местности этим концептом. Исторически, присутствие фармацевта было необходимо для открытия аптеки. Фармацевты отвергают идею Лаутербаха, утверждая, что она угрожает модели частных аптек, рабочим местам и поставке лекарств населению.

Уменьшение количества аптек

Согласно Федеральной ассоциации ассоциаций фармацевтов Германии (АБДА), количество аптек сокращается уже некоторое время. К середине этого года по всей стране было 17 288 аптек, что на 283 меньше, чем в новогоднюю ночь. Ключевыми факторами, способствующими этому снижению, являются нехватка квалифицированной рабочей силы и миграция из сельской местности. Кроме того, согласно Союзу фармацевтов Германии, открытие аптек становится все менее рентабельным. Необходимо пересмотреть вознаграждение фармацевта.

Ситуация с аптеками в Тюрингии

Количество аптек в Тюрингии уже несколько лет находится на снижении, к концу 2023 года оно составило примерно 500. Это приводит к расчетной плотности аптек 23 на 100 000 жителей, что делает Тюрингию одной из областей с самой высокой плотностью аптек. В среднем по стране этот показатель составляет 21, а только Саксония-Анхальт и Саарland имеют более высокие показатели - 26 аптек на 100 000 жителей. Красно-красно-зеленое правительство Тюрингии предоставляет финансовую помощь фармацевтам в сельской местности, до 40 000 евро.

Предложение о реформе от федерального министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха включает возможность работы филиалов аптек без фармацевта на месте, доступного только по телефону или видеоконференции в другом филиале. Этот режим работы волнует фармацевтов Тюрингии, которые считают, что он угрожает их рабочим местам и поставке лекарств населению.

В свете предложенных изменений фармацевты Тюрингии выступают за реформы, которые ставят фармацевтов как медицинских работников на первое место, гарантируя достаточное количество времени работы, чтобы эффективно обслуживать пациентов.

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