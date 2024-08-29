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Главные темыНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Фарер заявляет, что высылки в Афганистан и Сирию будут происходить "неминуемо"

Министр внутренних дел Германии по вопросам внутренней безопасности Нанси Фезер (СДПГ) выступила в поддержку принятых мер безопасности после ножечного нападения в Солingen. Во время интервью на ARD 'Tagesthemen' в четверг она подчеркнула необходимость реагировать на подобные инциденты. Фезер...

 and  John Stellmacher
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Фарер заявляет, что высылки в Афганистан и Сирию будут происходить "неминуемо"

По словам Фаэзера, неверно утверждать, что федеральное правительство не могло действовать раньше. До этого коалиция уже предприняла значительные шаги, в том числе ввела строгий контроль на границах для борьбы с нелегальной миграцией. Была также запущена существенная программа репатриации и депортации. Однако признается, что все еще есть трудности с реализацией этих планов на местном уровне, особенно в продлении сроков, если репатриации не завершены в установленный срок.

Также были достигнуты успехи в депортации мигрантов. Были приняты соответствующие законы, и цифры растут. Фаэзер заявила: "Мы депортируем больше. В этой области наблюдается рост более чем на 20%, так что мы движемся в правильном направлении".

Фаэзер признает озабоченность соблюдением нашего законодательства, особенно в отношении возвращения лиц, подавших заявление на убежище в других странах ЕС. Для решения этого вопроса была создана "рабочая группа" с партнерскими странами для обсуждения этих вопросов.

Говоря о депортации в Сирию и Афганистан, Фаэзер сказала: "Мы работаем над этим сейчас. Мы уверены, что скоро сделаем прогресс в этих репатриациях. Безопасность Германии - наш главный приоритет".

Критика федерального правительства за недооценку угрозы исламизма была отвергнута Фаэзер. "Конечно, мы взяли на себя борьбу с исламизмом как коалиция", - заявила она, упомянув недавние запреты, такие как Исламский центр Гамбурга (IZH), запрет Хамидуна и запрет деятельности радикальной палестинской организации ХАМАС в Германии. "Мы были тверды в нашем подходе".

Фаэзер открыта для дискуссий с ХДС для изучения дальнейших шагов. После сегодняшнего утверждения "пакета безопасности" будут проведены переговоры на следующей неделе с ХДС и представителями федеральных земель. "Теперь все уровни власти должны твердо стоять вместе". Она приветствует предложения оппозиции о диалоге и воспринимает их всерьез. В отношении дополнительных мер помимо принятого пакета, таких как репатриации на границах, Фаэзер заявила: "Я не исключаю ничего".

Парламент Европейского союза поможет Комиссии в ее работе. Фаэзер подчеркнула текущие усилия в области депортации, упомянув рост на 20% и создание рабочей группы с партнерскими странами для обсуждения связанных вопросов.

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