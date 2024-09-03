Содержание

Когда начнется NFL-действие?

На каком канале можно посмотреть матчи по ТВ?

Кто является фаворитом?

Сколько немцев попали в составы NFL?

На кого стоит обратить внимание в этом году?

Вернется ли NFL в Германию?

Когда начнутся плей-оффы?

Где пройдет Супербоул в этот раз?

И есть Тейлор Свифт...

- Фанаты должны знать о новом сезоне НФЛ: сведения о звездах, популярных шоу и интерактивных играх

Наконец-то терпение вознаграждено! В 2:20 ночи по немецкому времени на RTL в пятницу стартует сезон NFL. Канзас-Сити Чифс, возглавляемые звездами вроде Патрика Махолмса и Тревиса Келси, сыграют против Балтимора Рэйвенс в первом матче и попытаются стать первой командой, выигравшей три подряд Супербоулов.

Когда начнется NFL-действие?

Фанаты футбола, радуйтесь! Зрелищные месяцы начинаются с раннего утра в пятницу. RTL будет транслировать матч в прямом эфире с 1:50 ночи по немецкому времени, а начало игры назначено на 2:20. Матч пройдет на стадионе Arrowhead Stadium в Канзас-Сити.

На каком канале можно посмотреть матчи по ТВ?

RTL предлагает около 80 прямых трансляций в сезоне на бесплатных каналах RTL и Nitro, а также на платном интернет-сервисе RTL+. Вы можете смотреть до трех прямых трансляций в неделю на бесплатном ТВ, а эксклюзивный матч будет транслироваться на RTL+. Для доступа ко всем матчам рассмотрите платный стриминговый сервис "NFL Game Pass" на DAZN.

Кто является фаворитом?

Канзас-Сити выиграл Супербоулы в 2023 и 2024 годах, что не удавалось команде с 2004-2005 годов. Тем не менее, Чифс стремятся к истории, готовясь с таким же талантливым составом, как и в прошлом сезоне. Другие претенденты на титул включают Сан-Франциско Форти-Найнэрс, Детройт Лайонс, Балтимор и Филадельфия Иглз, которые упустили возможность сыграть в Супербоуле, проиграв Чифс в 2023 году.

Сколько немцев попали в составы NFL?

Амон-Ра Сент-Браун (Детройт Лайонс), Брэндон Коулман (Вашингтон Коммандерс) и Якоб Йоханнсон (Нью-Йорк Джайентс) попали в составы из 53 человек своих клубов. Существуют перспективы для большего числа немецких игроков, так как Эквэнимаус Сент-Браун (Нью-Орлеан Сэйнтс), Марсель Дабо (Индианаполис Колтс) и Килиан Цирер (Хьюстон Тексанс) подписали контракты со своими клубами.

На кого стоит обратить внимание в этом году?

Сент-Браун продемонстрировал впечатляющую третью игру с Детройт Лайонс и теперь считается одним из лучших ресиверов лиги. Его документальный сериал "Receiver" вместе с Деebo Сэмуэл (Сан-Франциско Форти-Найнэрс), Дэванте Адамс (Лас-Вегас Рэйдерс) и Джастин Джефферсон (Миннесота Вайкингс) вызвал большой ажиотаж. Что касается Нью-Йорк Джетс Аарона Роджерса, сезон обещает свою долю интриги, так как он восстанавливается после травмы, полученной в первом матче прошлого года.

Вернется ли NFL в Германию?

Да, она вернется! 10 ноября Каролина Пэйнтерс сыграют против Нью-Йорк Джайентс в Мюнхене. Якоб Йоханнсон, первый немецкий игрок, сыгравший в матче NFL в Германии, поделился с агентством DPA, что хочет возглавить это историческое событие: "Это было бы потрясающе. Но пока я должен познакомиться с организацией и определить свою роль в команде в ближайшие недели. Если это произойдет в ноябре, то так тому и быть." Обратите внимание, что матч уже распродан, но билеты на перепродажу могут появиться на рынке.

Когда начнутся плей-оффы?

Плей-оффы начнутся с диких карт в январе 12.

Где пройдет Супербоул в этот раз?

Супербоул ЛИХ пройдет 9 февраля 2025 года в Новом Орлеане, что станет 11-м разом, когда этот город в Луизиане принимает это грандиозное событие. Супердром, нынешняя домашняя арена Нового Орлеана Сэйнтс, станет местом проведения восьмой раз подряд. Последний раз Сэйнтс принимали Супербоул в феврале 2013 года, когда Рэйвенс победили 49-ерс со счетом 34:31.

И есть Тейлор Свифт...

Поп-звезда Тейлор Свифт и игрок Чифс Тревис Келси все еще вместе. Свифт посещала несколько матчей Чифс в прошлом сезоне, даже летела из Токио на Супербоул в Лас-Вегасе. Келси, в свою очередь, присоединился к Свифт на сцене в Лондоне. Американские СМИ обнаружили совпадение в расписании Чифс и туров Eras Tour Свифт, и только три матча Чифс могут создать потенциальные конфликты для фанатов Свифт. Таким образом, фанаты Свифт могут получить замечательную возможность сделать новые фотографии стадиона во время первого матча Чифс против Рэйвенс.

Примечание о прозрачности: Stern является частью RTL Germany.

Канзас-Сити Чифс, известные своими звездами вроде Патрика Махолмса и Тревиса Келси, готовы начать сезон NFL в 2:20 ночи по немецкому времени на RTL, стремясь стать первой командой, выигравшей три подряд Супербоулов. Заинтересованные фанаты могут посмотреть около 80 прямых трансляций в сезоне на RTL, Nitro и RTL+, а среди главных претендентов на титул - Сан-Франциско Форти-Найнэрс, Детройт Лайонс, Балтимор Рэйвенс и Филадельфия Иглз.

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