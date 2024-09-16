Фан-база встревожена тревожной предсмертной запиской Готтшалка

Что предлагает Томас Готtschalk в Instagram? Он анонсирует новую книгу "Без фильтров" и тур по книгам, намекая на некий уход, а также упоминает Стефана Рааба. Так какая же связь между ними?

Немецкая телезвезда Томас Готtschalk взволновал своих подписчиков загадочным постом в Instagram о якобы окончательном прощании, а также продвижением своей предстоящей книги. 74-летний шоумен и медиамагнат заявил: "Стефан Рааб возвращается - я ухожу со сцены!", в своем посте. По его словам, книга не просто размышление о современной эпохе, но и критическое высказывание. Интригующее название: "Без фильтров". Он спланировал тур по Германии в октябре. И кто же возвращается на маленький экран? Никто иной, как Стефан Рааб!

Готtschalk расширяет тему своей книги: "Я не жалуюсь, просто любопытствую. Буду задавать вопросы громче, чем когда-либо! Надеюсь, мои вопросы найдут отклик у вас. Те, кто хочет погрузиться в мои мысли, должны купить книгу. А те, кто предпочитает мое живое чтение и обсуждение, присоединяйтесь ко мне на моих чтениях. Рааб уже получил удар. Может, и меня раскритикуют за мои взгляды! Но я стою на своем".

Среди множества комплиментов и просьб о автографах есть и нотка тревоги о возможном полном уходе Готtschalk из мира телевидения. Один комментарий гласит: "Вы часть немецкой телеистории", а другой фанат добавляет: "Что? Вы уходите со сцены? Пожалуйста, не уходите с маленького экрана!"

Помимо подписания своей новой книги на Франкфуртской книжной ярмарке 19 октября, Готtschalk планирует посетить другие города в своем туре по книгам, в том числе Гамбург, Берлин, Мюнхен, Вену и Кёльн. Готtschalk, ставший символом немецкого развлечения, уже написал две книги - "Herbstblond" в 2015 году и "Herbstbunt" в 2019 году.

Мир развлечений бурлит от новостей об Instagram-посте Томаса Готtschalk, в котором он анонсирует свою книгу "Без фильтров" и намекает на уход. Его пост упоминает возвращение Стефана Рааба на маленький экран, предполагая возможную связь между ними.

Тур Готtschalk по городам, таким как Гамбург, Берлин, Мюнхен, Вена и Кёльн, возбуждает фанатов живыми чтениями и обсуждениями, надеющихся услышать больше о его мыслях и потенциальных критиках в "Без фильтров".

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