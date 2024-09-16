Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиРазвлечения

Фан-база встревожена тревожной предсмертной запиской Готтшалка

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут

Фан-база встревожена тревожной предсмертной запиской Готтшалка

Что предлагает Томас Готtschalk в Instagram? Он анонсирует новую книгу "Без фильтров" и тур по книгам, намекая на некий уход, а также упоминает Стефана Рааба. Так какая же связь между ними?

Немецкая телезвезда Томас Готtschalk взволновал своих подписчиков загадочным постом в Instagram о якобы окончательном прощании, а также продвижением своей предстоящей книги. 74-летний шоумен и медиамагнат заявил: "Стефан Рааб возвращается - я ухожу со сцены!", в своем посте. По его словам, книга не просто размышление о современной эпохе, но и критическое высказывание. Интригующее название: "Без фильтров". Он спланировал тур по Германии в октябре. И кто же возвращается на маленький экран? Никто иной, как Стефан Рааб!

Готtschalk расширяет тему своей книги: "Я не жалуюсь, просто любопытствую. Буду задавать вопросы громче, чем когда-либо! Надеюсь, мои вопросы найдут отклик у вас. Те, кто хочет погрузиться в мои мысли, должны купить книгу. А те, кто предпочитает мое живое чтение и обсуждение, присоединяйтесь ко мне на моих чтениях. Рааб уже получил удар. Может, и меня раскритикуют за мои взгляды! Но я стою на своем".

Среди множества комплиментов и просьб о автографах есть и нотка тревоги о возможном полном уходе Готtschalk из мира телевидения. Один комментарий гласит: "Вы часть немецкой телеистории", а другой фанат добавляет: "Что? Вы уходите со сцены? Пожалуйста, не уходите с маленького экрана!"

Помимо подписания своей новой книги на Франкфуртской книжной ярмарке 19 октября, Готtschalk планирует посетить другие города в своем туре по книгам, в том числе Гамбург, Берлин, Мюнхен, Вену и Кёльн. Готtschalk, ставший символом немецкого развлечения, уже написал две книги - "Herbstblond" в 2015 году и "Herbstbunt" в 2019 году.

Мир развлечений бурлит от новостей об Instagram-посте Томаса Готtschalk, в котором он анонсирует свою книгу "Без фильтров" и намекает на уход. Его пост упоминает возвращение Стефана Рааба на маленький экран, предполагая возможную связь между ними.

Тур Готtschalk по городам, таким как Гамбург, Берлин, Мюнхен, Вена и Кёльн, возбуждает фанатов живыми чтениями и обсуждениями, надеющихся услышать больше о его мыслях и потенциальных критиках в "Без фильтров".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Оскорбительное заявление Трампа вызывает страстную реакцию сторонников Тейлор Свифт.
Общество

Оскорбительное заявление Трампа вызывает страстную реакцию сторонников Тейлор Свифт.

Оскорбительное заявление Трампа вызывает страстную реакцию сторонников Тейлор Свифт. С более чем 100 миллионами поклонников в социальных сетях, музыкальная сенсация Тейлор Свифт - это тот человек, которого политики США, скорее всего, захотят избежать оскорбления. Однако бывший президент Дональд Трамп, похоже, проигнорировал это правило. Ответ фанатов Свифт был быстрым. Фанаты Свифт

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Билл Каулиц рекламирует использование шерсти гомосексуальных овец в своей рекламе.
Общество

Билл Каулиц рекламирует использование шерсти гомосексуальных овец в своей рекламе.

Билл Каулиц рекламирует использование шерсти гомосексуальных овец в своей рекламе. Гомосексуальность у животных, в том числе у овец, распространена и часто остается незамеченной. По данным, около 8% баранов демонстрируют гомосексуальные наклонности. Как правило, таких баранов считают неэффективными для разведения и часто они встречают раннюю смерть. Однако на ферме "Радужная

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
В Дублине, Ирландия, 28 июня 2024 года, Дэвид НАVARРО и Перри ФЕРРАР, оба из Jane's Addiction,...
Общество

Из-за опасений со стороны членов группы, Jane's Addiction отменяет оставшиеся даты тура, с акцентом на благополучие их фронтмена Перри Фаррелла.

После недавней ссоры за кулисами между членами группы Перри Фаррелом и Дэвидом Наварро из Jane's Addiction запланированные концерты группы отменены.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно