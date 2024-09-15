Faerer гарантирует передовые меры по надзору за границами

Германия, окруженная другими членами Соглашения о Шенгене, обычно испытывает беспрепятственное движение через границы без проверок. Однако начиная со следующего дня это изменится в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Тем не менее, министр внутренних дел Фазер гарантирует, что не будет значительных задержек для commutёров и путешественников. В интервью "Bild am Sonntag" она заверила, что "не будет значительных задержек, а скорее умные проверки". Эти проверки будут проводиться выборочно, как того требует текущая ситуация, заявила политик от СДПГ. Министерство, однако, предупредило о возможных, хотя и временных, нарушениях в движении через границы.

Ранее бывший президент ЕК Жан-Клод Юнкер предостерегал о "болезненных неудобствах для commuters". Критика разразилась от граждан и ассоциаций туризма в приграничных территориях, а также от нескольких европейских стран.

Фазер потребовала более тщательных проверок на всех немецких сухопутных границах для минимизации количества незаконных въездов. С помощью этих проверок Фазер стремилась "дальше сократить нерегулярную миграцию, пресечь контрабандистов, пресечь преступников, выявлять и останавливать исламистов", как она заявила "Bild am Sonntag".

Эти дополнительные проверки будут проводиться в течение следующих шести месяцев и затронут сухопутные границы с Дания, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Уже действующие проверки проводятся на границах с Польша, Чехия, Австрия и Швейцария, а также на границе с Францией во время последних Олимпийских игр.

Министерство внутренних дел подчеркнуло, что полиция на границах с Польша, Чехия, Австрия и Швейцария обнаружила около 52 000 незаконных въездов и отклонила почти 30 000 человек с 16 октября 2023 года. Люди отказываются во въезде по разным причинам, например, за отсутствие или подделку действительных документов или незаконные попытки въезда без действительного разрешения на проживание. Эта мера также привлекла повышенное внимание, поскольку контроль на границах в рамках Шенгенской зоны редко проводится и должен быть сообщен в каждом случае в ЕК.

Канцлер Scholz контактирует с соседними странами

Канцлер Олаф Шольц защищал расширение проверок и оправдывал их необходимость для дальнейшего сокращения нерегулярной миграции. По данным официальных источников, Шольц беседовал с различными европейскими главами правительств о проверках, в том числе с премьер-министром Польши Дональдом Туском, канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Также состоялся разговор с президентом Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Шольц также планирует связаться с лидерами всех других соседних стран в ближайшие дни, как было объявлено.

Лидер ХДС Фридрих Мерц призвал федеральное правительство к концу года подвести итог, снизилось ли количество незаконных въездов из-за проверок. "Только отказы на наших границах сразу же окажут эффект", - сказал Мерц "Bild am Sonntag".

Эксперт: Недостижимое ожидание

Совместное правительство, ХДС как крупнейшая оппозиционная сила и федеральные земли по миграционной политике рухнули во вторник. ХДС выступает за массовые отказы в приеме беженцев на границах Германии, которые, по мнению федерального правительства, будут незаконными в соответствии с европейским правом. Вместо этого коалиция "траffic light" стремится ускорить процедуру так называемых "Дublin-переносов". Это включает в себя возврат беженцев теми странами ЕС, которые обязаны обрабатывать их заявки на убежище - обычно страной, где они впервые ступили на европейскую землю.

Не все согласны с планами Германии: "Я против контроля на границах", - заявил бывший президент ЕК Жан-Клод Юнкер, ссылаясь на 50 000 немецких commuters между Германией и Люксембургом. В рамках Шенгенской зоны другие страны также временно reintroduced пограничные controls. "Я смотрю на это с тревогой", - сказал Юнкер. Не следует позволять "строить границы снова в головах и эмоциях людей".

Эксперт по миграции Герхард Кнаус ставит под сомнение ожидаемый эффект от проверок. В интервью Deutschlandfunk эксперт заявил, что "кто бы ни ожидал, что контроль на границах приведет к снижению нерегулярной миграции, тот питает нереалистичные ожидания".

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