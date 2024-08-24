- Эвелин Мэтт умерла в возрасте 89 лет.

Телевизионный пионер Эвелин Матт прощается в 89 лет

Эвелин Матт, легендарная личность восточногерманского телевидения, прощается в возрасте 89 лет. Новость первой появилась на Facebook от журнала "СуперИллю". Матт была со-основателем знаменитого субботнего шоу "Коктейль развлечений", которое выходило с 1972 по 1992 год и представляло западных артистов, таких как ABBA. Она проложила путь для многих телезвезд в бывшей Германской Демократической Республике, в том числе для Вольфганга Липперта, который позже вел "Wetten, dass..?" на ZDF. Липперт однажды назвал Матт "непоколебимым боссом" "Коктейля развлечений" в газете Bild.

Несмотря на первоначальное противодействие, Матт оставалась непреклонной в названии шоу "Коктейль развлечений". "В то время у нас даже не было цветного телевидения. Первые четыре эпизода вышли в черно-белом цвете", - поделилась она с Bild в 2022 году, отмечая 50-летний юбилей шоу. Бывший ведущий "Коктейля развлечений" Дагмар Фридрих (79) почтила Матт в посте на Facebook от СуперИллю: "Все мои сердечные мысли - и их у меня много - с ней на пути к концу". Причина ее ухода не была указана в посте.

Несмотря на свой значительный вклад в восточногерманское телевидение через "Коктейль развлечений" в Германской Демократической Республике (ГДР), уход Эвелин Матт не был подробно объяснен в объявлении на странице Facebook СуперИллю.

Влиятельная роль Эвелин Матт в качестве "непоколебимого босса" "Коктейля развлечений" в ГДР открыла двери для многих телеперсон, в том числе для Вольфганга Липперта.

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