- Эвакуация жилых домов из-за утечки топлива из бензобака в Даутфетале, что повлияло примерно на 60 домов.

Внимание в Даутфетале: Местные жители подняли тревогу из-за сильного запаха газа, что привело к вмешательству пожарной службы. Инцидент произошел в один из вечеров в этом муниципалитете, расположенном в районе Марбург-Биденкопф. Оказалось, что причиной беспокойства стала утечка газа из подземного резервуара, который поставлял пропан в четыре соседних дома, как сообщил представитель пожарной службы. Примерно 100 жителей из шести прилегающих улиц были вынуждены покинуть свои дома на несколько часов из-за инцидента. Сотрудник похвалил эффективный процесс эвакуации.

Несколько СМИ ранее освещали ситуацию. Проверки показали, что существует риск взрыва в точке подключения резервуара, но не в окружающей местности, которая находилась под постоянным наблюдением во время операции. Квалифицированная компания была派遣到 месту происшествия для сбора газа и перекачки его в цистерну для хранения. Выселенные жители смогли вернуться домой около 4:00. Представитель пожарной службы предположил, что утечка произошла под землей, что требует дальнейшего расследования со стороны оператора или владельца объекта.

Инцидент с утечкой газа произошел в районе Марбург-Биденкопф, конкретно в муниципалитете, где произошло событие. Теперь сотрудники пожарной службы призывают к регулярным проверкам и техническому обслуживанию подземных газовых резервуаров в районе Марбург-Биденкопф для предотвращения подобных инцидентов.

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