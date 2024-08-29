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Федеральные земли ГерманииНовостиРайон Марбург-Биденкопф

Эвакуация жилых домов из-за утечки топлива из бензобака в Даутфетале, что повлияло примерно на 60 домов.

Запах сильного газа спровоцировал развертывание пожарной бригады в районе Даутфетал, расположенном в центральной части Гессена. Примерно 100 жителей из разных улиц вынуждены были временно покинуть свои дома в течение нескольких часов.

 and  Mark Rodriguez
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- Эвакуация жилых домов из-за утечки топлива из бензобака в Даутфетале, что повлияло примерно на 60 домов.

Внимание в Даутфетале: Местные жители подняли тревогу из-за сильного запаха газа, что привело к вмешательству пожарной службы. Инцидент произошел в один из вечеров в этом муниципалитете, расположенном в районе Марбург-Биденкопф. Оказалось, что причиной беспокойства стала утечка газа из подземного резервуара, который поставлял пропан в четыре соседних дома, как сообщил представитель пожарной службы. Примерно 100 жителей из шести прилегающих улиц были вынуждены покинуть свои дома на несколько часов из-за инцидента. Сотрудник похвалил эффективный процесс эвакуации.

Несколько СМИ ранее освещали ситуацию. Проверки показали, что существует риск взрыва в точке подключения резервуара, но не в окружающей местности, которая находилась под постоянным наблюдением во время операции. Квалифицированная компания была派遣到 месту происшествия для сбора газа и перекачки его в цистерну для хранения. Выселенные жители смогли вернуться домой около 4:00. Представитель пожарной службы предположил, что утечка произошла под землей, что требует дальнейшего расследования со стороны оператора или владельца объекта.

Инцидент с утечкой газа произошел в районе Марбург-Биденкопф, конкретно в муниципалитете, где произошло событие. Теперь сотрудники пожарной службы призывают к регулярным проверкам и техническому обслуживанию подземных газовых резервуаров в районе Марбург-Биденкопф для предотвращения подобных инцидентов.

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